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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعدام 200 مليون طائر.. فرنسا تطلق حملة تطعيم ضد انفلونزا الطيور

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة في فرنسا إطلاق برنامج تطعيم ضد أنفلونزا الطيور في الخريف بعد أن أظهرت نتائج سلسلة من الاختبارات على تطعيم البط "فعالية مرضية"، بحسب وكالة رويترز.

ودمرت سلالة شديدة من إنفلونزا الطيور شديدة العدو، والمعروفة باسم إنفلونزا الطيور، إنتاج الدواجن في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إعدام أكثر من 200 مليون طائر في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتعد فرنسا الدولة الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي وتواجه تجددًا قويًا للفاشيات منذ أوائل هذا الشهر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، خاصة بين البط.

وأطلقت بالفعل طلبًا مسبقًا لـ 80 مليون لقاح الشهر الماضي، وهو أمر يحتاج إلى تأكيد بناءً على الاختبارات النهائية التي أجرتها وكالة السلامة الصحية الفرنسية.

وكتبت وزارة الزراعة على موقعها على الإنترنت أن "هذه النتائج الإيجابية قدمت ضمانات كافية لإطلاق حملة تلقيح في وقت مبكر من خريف 2023".

الحكومات، التي غالبًا ما تخجل من استخدام التطعيم بسبب القيود التجارية التي قد تنطوي عليها، فكرت بشكل متزايد في تبنيها لوقف انتشار الفيروس وتجنب انتقاله بين البشر.

وتجري العديد من دول الاتحاد الأوروبي اختبارات، بما في ذلك هولندا على الدجاج وإيطاليا على الديوك الرومية. وأظهرت النتائج الأولى في هولندا أن اللقاحات التي تم اختبارها كانت فعالة.

فرنسا الطيور انفلونزا الطيور حملة تطعيم رويترز

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