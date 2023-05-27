أفضل حارس في أفريقيا.. رسائل جماهير الأهلى لدعم محمد الشناوي.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" رسائل الجمهور لدعم نجم الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي بعد إصابته عقب مباراة الترجي التونسي.

وقال علي محمد أن محمد الشناوي الحارس الأساسي للنادي الأهلي ومنتخب مصر، و نتمني له الشفاء العاجل ليستكمل النهائي أمام فريق الوداد.

وتابع نادر محمد أن الالشناوي وحش أفريقيا، وهيقوم بالسلامة وكل الأهلاوية بتحبه ومنتظرينه يرجع أقوى من الأول".

وأضاف مجدي حسين أن الشناوي عملاق وحارس مرمي كبير، والأهلي لا يستطيع الاستغناء عنه والجماهير تنتظر عودته.

واختتم سيد محمود : "ربنا يقومه بالسلامة علشان احنا معندناش حد في كفاءته وإمكانياته، وربنا يشفيه ويكمل نهائي أفريقيا لأنه الحارس الاول للمنتخب.



وتعرض محمد الشناوي، للإصابة في عضلة السمانة، عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوريأبطال أفريقيا.



ويستضيف النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي، يوم 4 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائيبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي، يوم 11 من الشهر ذاته، على ملعب مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء.