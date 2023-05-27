عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

رؤساء لجان الثانوية
رؤساء لجان الثانوية الأزهرية

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم،  اليوم السبت، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

قال وكيل الأزهر إن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسؤولية كبيرة  وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد إليها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

وأكد الدكتور الضويني أنه لم تثبت إلينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بأن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.

1b493600-b61d-4d1c-966f-2604b400899f
1b493600-b61d-4d1c-966f-2604b400899f
5cef9989-3652-4c31-bd58-5e32b3fd1f78
5cef9989-3652-4c31-bd58-5e32b3fd1f78
6e1d167f-7adc-4777-b35e-ad8c45ac16d4
6e1d167f-7adc-4777-b35e-ad8c45ac16d4
29f6065c-e83a-4af6-ac86-bca94ce335e3
29f6065c-e83a-4af6-ac86-bca94ce335e3
215e8aac-2786-402a-8670-1abd5f5e97f5
215e8aac-2786-402a-8670-1abd5f5e97f5
626517d9-f3ec-479a-b3bc-b20dec38774a
626517d9-f3ec-479a-b3bc-b20dec38774a
acc56a2c-ec28-498f-9093-d537bf812591
acc56a2c-ec28-498f-9093-d537bf812591
bbe75b11-9d2e-4226-a15d-8f14507422b3
bbe75b11-9d2e-4226-a15d-8f14507422b3
dc1f0637-23f5-48c7-bdce-d9198e66f9e7
dc1f0637-23f5-48c7-bdce-d9198e66f9e7
f13ecb5a-6d7b-4f4a-94e2-736c5b48727e
f13ecb5a-6d7b-4f4a-94e2-736c5b48727e
الأزهر الثانوية الازهرية المعاهد الأزهرية امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي.. ندوة توعوية بقوى عاملة القاهرة

الأم كشفت شهواته.. تفاصيل اتهام أب بالإعتداء على بناته في المقطم

الرئيس السيسي: مصر استقبلت 150 ألف سوداني.. وتداعيات الأزمة تتجاوز حدود الدولة

عرض مغري لمصطفى محمد الموسم المقبل بالدوري التركي

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ