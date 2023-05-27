في ذكرى ميلاده.. كيف تناول ابن خلدون مراحل سقوط الدول؟

يصادف في مثل هذا اليوم 27 مايو 1332، ميلاد ابن خلدون مؤسس علم الأجتماع، هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي مؤرخ عربي، ولد و نشأ بتونس، ويعود أصله إلى الأندلس، عاش بين مدن شمال أفريقيا، رحل إلى بسكرة و فاس، و غرناطة، و بجاية و تلمسان، و الأندلس، كما تَوَجَّهَ إلى مصر، حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق، وولي قضاء المالكية، وظل بها ما يناهز ربع قرن (784-808هـ)، حيث توفي في 17 مارس 1406، ودفن في مقابرها عن عمر بلغ ستة وسبعين عامًا ..

هو مؤسس علم الاجتماع الذى هز الفكر الإنساني حبث وضع خطة جديدة وآراء جديدة، وقوانين جديدة يمكن تطبيقها، على كل المجتمعات البشرية، قديمها وحديثها وقد وضع افكاره ودراسته فى كتابه ( مقدمه بن خلدون كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) ..

يرى ابن خلدون أن المرحلة الأولى في تأسيس الملك أو الدولة، لا تتم إلا من خلال العصبيات الخاصة وانه بعد استيلائها على الرئاسة تطمح إلى ما هو أكثر. حيث تطمح إلى فرض سيادتها على قبائل أخرى بالقوة، وبالحروب للوصول إلى مرحلة الملك وهو أمر زائد على الرئاسة.وان صاحب العصبية إذا بلغ رتبة ما طلب ما فوقها) ..

تصبح السلطة الجديدة تفكر في تدعيم وضعها آخذة بعين الاعتبار جميع العصبيات التابعة لها، وبذلك فانها لم تعد تعتمد على عامل النسب بل على عوامل اجتماعية وأخلاقية وبذلك تتوسع قاعدة الملك ويصبح الحاكم أغنى وأقوى من ذي قبل، بفضل

- توسع قاعدة الضرائب من ناحية، والأموال التي التي تدرها الصناعات الحرفية التي التي تنتعش وتزدهر في مرحلة (العمران الحضري) من ناحية أخرى ..

ولتدعيم الملك يلجأ الحاكم إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت تقدمها له العصبية الخاصة الى

- إنشاء جيش من خارج عصبيته، وحتى من عناصر أجنبية عن قومه .

- وإلى اغراق رؤساء قبائل البادية بالأموال .

- منح الإقطاعات كتعويض عن الامتيازات السياسية التي فقدوها .

وهكذا تبلغ الدولة الجديدة قمة مجدها في تلك المرحلة، ثم تأخذ في الانحدار :



حيث أن المال يبدأ في النفاذ شيئا فشيئا بسبب كثرة الإنفاق على ملذات الحياة والترف والدعة. وعلى الجيوش ومختلف الموظفين الذين يعتمد عليهم الحكم. فيزيد في فرض الضرائب بشكل مجحف، الشئ الذي يؤدي إلى إضعاف المنتجين، فتتراجع الزراعة وتنقص حركة التجارة، وتقل الصناعات، وتزداد النقمة وبذلك يكون الحكم قد دخل مرحلة بداية النهاية، أي مرحلة الهرم التي ستنتهي حتما بزواله وقيام ملك جديد يمر بنفس الأطوار السابقة ..

وقد لخص ابن خلدون مراحل تطور الدولة فى خمسة اطوار هى :



الطور الأول طور الظفر بالبغية، وغلب المدافع والممانع، والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها.فيكون صاحب الدولة ..

الطور الثاني : طور الاستبداد أى استبداد الحاكم على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة.ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك، لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه ..

الطور الثالث طور الفراغ والدعة : لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، ، وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة، والامصار المتسعة، والهياكل المرتفعة، وبث المعروف في أهله. هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه، واعتراض جنوده وادرار ارزاقهم وانصافهم في اعطياتهم لكل هلال، حتى يظهر أثر ذلك عليهم ذلك في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة.وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد ..

الطور الرابع طور القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما أولوه سلما لأنظاره من الملوك واقتاله مقلدا للماضين من سلفه. ويرى أن الخروج عن تقليده فساد أمره وأنهم أبصر بما بنوا من مجده ..

الطور الخامس طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، وفى هذا هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه.أي أن تنقرض ..