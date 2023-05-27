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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عادة غير متوقعة تحمي النساء من الأمراض

صدى البلد

تعد التمارين الرياضية للنساء جزءًا من نمط الحياة الصحي، كما تبين الدراسات أن الرياضة لها تأثير إيجابي للنساء خاصة في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السمنه، أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكري، ويقلل من آثار مرض هشاشة العظام، ويمكن أن تؤدي ممارسة النشاط البدني إلى تعزيز القدرة الوظيفية بين كبار السن، كما تركز الفوائد الصحية للتمارين الرياضية على العوامل الشخصية، مثل الفوائد الفسيولوجية والإدراكية والعاطفية والاجتماعية والشخصية للرياضة  وكلها فوائد هامة للنساء من خلال الممارسة المنتظمة للرياضة بما في ذلك المشي، وفقاً لموقع MedlinePlus نرصد أهم هذه الفوائد ما يلي:د

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فوائد غير متوقعة للرياضة

⁃ تساعد الممارسة المنتظمة للرياضة في التقليل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، ومرض السكري، وأمراض السرطان، وارتفاع ضغط الدم، وسرطان القولون والثدي والرحم.

⁃ تعد المشاركة في الألعاب الرياضية وسيلة لتحسين الصورة عن الذات.

⁃ التمارين الرياضية تعمل على زيادة الثقة بالنفس،وأظهرت الدراسات أنّ الفتيات النشيطات جسديًا يدركن قدرتهن الأكاديمية والرياضية بطريقة أفضل.

- تسهم ممارسة التمارين الرياضية في تخفيف آلام الدورة الشهرية عند كثير من النساء.

⁃ إذ إنّ ممارسة الرياضة تساعد الفتيات عاطفيًا ونفسيًا عن طريق زيادة احترام الذات.

⁃ انخفاض خطر السمنة إذ إنّ الخمول يرتبط بالسمنة وبالتالي الفتيات اكثر عرضه للاصابة مشاكل صحية كبيرة.

⁃ تقوية العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

- تساعد التمارين الرياضية على تحسين الحالة المزاجية، وتقليل الاكتئاب عن طريق النشاط والطاقة التي تحصل عليها المرأة من بعد التمارين الرياضية.

⁃ انخفاض معدلات الاكتئاب إذ ترتبط الرياضة والنشاط البدني بانخفاض احتمالية ظهور التوتر والاكتئاب، مما يجعلهن أقل عرضة للانتحار من الفتيات اللواتي لا يشاركن في الألعاب الرياضية.

⁃ تعمل على تحسين اللياقة البدنية

⁃ التقليل من آلام الظهر والحوض، انخفاض خطر حدوث مضاعفات

⁃ الوقاية من الإصابة بسلس البول، والتحكم في الوزن،  تخفيف التوتر، تقليل خطر القلق والاكتئاب، تحسين النوم وإدارة الأرق .

التمارين الرياضية الأوعية الدموية الأمراض الأمراض المزمنة الإكتئاب استخدام السوشيال ميديا ارتفاع ضغط الدم

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