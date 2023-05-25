تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

أصبح استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من أساسيات التعامل اليومي لجميع المواطنين ، فأصبحوا يتابعون كل أخبار العالم في الداخل والخارج من خلال السوشيال ميديا، واستخدامها يكون في الليل أو النهار أو في أي وقت .. لكن دراسة أمريكية حديثة صدرت نشرتها Sleep Medicine

تقول إن استخدام السوشيال ميديا قبل النوم بساعة واحدة يجعلك لا تنام 3 ساعات متواصلة، بسبب نشر محتوى علي مواقع التواصل قبل النوم بساعة واحدة.



الدراسة أكدت أن المستخدمين الذين قاموا بنشر محتوى علي فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام قبل ساعة من نومهم ، يكونون عرضة للبقاء مستيقظين بعدها بحوالي من ساعة إلى ثلاث ساعات من موعد نومهم المعتاد ، وأن الذين قاموا بنشر محتوى عدة مرات يصبحون مستيقظين أكثر من 3 ساعات.



وكشفت الدراسة أن الباحثين الذين قاموا بتطبيق الدراسة علي 51 ألفا من مشاركات مستخدمي Reddit في الفترة من 2005 إلى 2023 لمعرفة كيف أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع، وقاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة على مدار 16 عاما، وقياس عدد المنشورات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم ، اكتشفوا ان النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يمكن أن يبقيك مستيقظا لساعات.

الأسباب التي تجعلك مستيقظا بعد نشر محتوى قبل النوم بساعة

الدراسة اكدت ان الاسباب التي تجعلك مستيقظا ٣ ساعات بعد نشر محتوي قبل النوم بساعة عديدة منها :

⁃ أضواء شاشة الموبايل تعطل إيقاع الساعة البيولوجية المعتادة فتحدث اضطرابا لمواعيد النوم.

⁃ يظل مستخدمو مواقع التواصل مستيقظين إلى ما بعد وقت نومهم المعتاد والنشر خلال الليل عندما ينشرون محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعة من موعد النوم، خاصة إذا كانوا نشطين في المنتديات عالية التفاعل".

⁃ أصبح روتينا ووصل الي مرحلة الادمان هو تصفح الكثيرون هواتفهم أثناء وجودهم في السرير وهذا الامر يسبب أضرار علي العين وعلي المخ.

⁃ التحديق في الضوء الأزرق للشاشة يمنع دورة النوم الطبيعية للجسم من الانطلاق.

⁃ استخدام الموبايل قبل النوم يعطل الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالنعاس.