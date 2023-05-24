تحذير من الاستحمام بالماء الساخن | كارثة

يحرص العديد من الأفراد على الاستحمام بالماء الساخن، اعتقادا في أن المياه الساخنة تنشط الدورة الدموية وتجعل الجسم يشعر بالنشاط والحيوية ، كما أنها من الأشياء المحببة لهم دون التفكير فى أضرارها على الصحة العامة.. ولكن دراسة حديثة اكدت ان هناك فئات معينة ممنوعون من الاستحمام بالماء الساخن لما قد تسببه لهم من اضرار ، نتسعرض هذه الدراسة ومخاطر واضرار الاستحمام بالماء الساخن وفقا لموقع timesnownews.

وجدت دراسة حديثة أنه من الضرورة التخلي عن الحمام الساخن إذا كانت هناك مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، والسبب هو أن جسم الإنسان يسخن بسرعة في الماء الساخن ولا تعمل آليات التبريد الطبيعية للجسم. ويبدأ القلب في النبض بشكل أسرع ويزداد ضغط الدم.

وأكدت الدراسة أن هناك موانع لبعض الفئات من الناس، خاصة الذين يعانون من ضغط الدم المنخفض أيضا عدم التركيز على هذا الخيار حيث تتوسع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإغماء ،وهناك موانع أخرى، وهي نزلات البرد والحمى حيث يمكن تزداد الحالة سوءا ،كما يتفاقم الصداع النصفي والتخثر بسبب الماء الساخن ، كما ان الحمامات الدافئة يمكن أن تسبب انخفاضا حادا في مستويات السكر بالدم، وهذا أمر خطير جدا لمرضى السكر.

واشارت الدراسة إلى أن أخذ الحمام الذي تزيد درجة حرارته عن 37 درجة مئوية يمكن إلحاق أضرار بالصحة.

أضرار الاستحمام بالماء الساخن:

-يسبب الاستحمام بماء ساخن إصابتك بانخفاض ضغط الدم، ما يسبب مشاكل فى عملية التنفس، ويمكن أن ينتهى الأمر بالوفاة أو الإصابة بإمراض القلب وتصلب الشرايين ،ويحدث ذلك نتيجة لانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم، فدخان المياه الساخنة به مجموعه من الغازات التى يمكن أن تسبب الاختناق.

- يؤدي إلى الخمول والاسترخاء على عكس الماء البارد الذي يعمل على زيادة نشاط الجسم والمخ.

- يسبب الاستحمام بالماء الساخن في تفتيح مسام الجلد خلصة لاصحاب البشرة الدهنية وهو ما يصيب الجلد بالبثور والحبوب، نتيجة دخول البكتيريا والجراثيم عبر تلك المسام.

-تعمل المياه الساخنة على تخلص الشعر من المواد الدهنية الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر

- يزيد من احتمال إصابة الشخص بالأنفلونزا فى حال خرج من المنزل مباشرة بعد الاستحمام.



- إتلاف الطبقات الداخلية للبشرة، وإضعاف مرونتها، مما يزيد من احتمالية الإصابة المبكرة بالتجاعيد والخطوط الرفيعة.

-يسبب هبوط سريع في ضغط الدم