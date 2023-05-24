عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من الاستحمام بالماء الساخن | كارثة

الاستحمام بالماء
الاستحمام بالماء الساخن

يحرص العديد من الأفراد على الاستحمام بالماء الساخن، اعتقادا في أن المياه الساخنة تنشط الدورة الدموية وتجعل الجسم يشعر بالنشاط والحيوية ، كما أنها من الأشياء المحببة لهم دون التفكير فى أضرارها على الصحة العامة.. ولكن دراسة حديثة اكدت ان هناك فئات معينة ممنوعون من الاستحمام بالماء الساخن لما قد تسببه لهم من اضرار ، نتسعرض هذه الدراسة ومخاطر واضرار الاستحمام بالماء الساخن  وفقا لموقع timesnownews.

وجدت دراسة حديثة أنه من الضرورة التخلي عن الحمام الساخن إذا كانت هناك مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، والسبب هو أن جسم الإنسان يسخن بسرعة في الماء الساخن ولا تعمل آليات التبريد الطبيعية للجسم. ويبدأ القلب في النبض بشكل أسرع ويزداد ضغط الدم.

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

وأكدت الدراسة أن هناك موانع لبعض الفئات من الناس، خاصة الذين يعانون من ضغط الدم المنخفض أيضا عدم التركيز على هذا الخيار حيث تتوسع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإغماء ،وهناك موانع أخرى، وهي نزلات البرد والحمى حيث يمكن تزداد الحالة سوءا ،كما يتفاقم الصداع النصفي والتخثر بسبب الماء الساخن ، كما ان  الحمامات الدافئة يمكن أن تسبب انخفاضا حادا في مستويات السكر بالدم، وهذا أمر خطير جدا لمرضى السكر.

واشارت الدراسة إلى أن أخذ الحمام الذي تزيد درجة حرارته عن 37 درجة مئوية يمكن إلحاق أضرار بالصحة.

أضرار الاستحمام بالماء الساخن:

-يسبب الاستحمام بماء ساخن إصابتك بانخفاض ضغط الدم، ما يسبب مشاكل فى عملية التنفس، ويمكن أن ينتهى الأمر بالوفاة أو الإصابة بإمراض القلب وتصلب الشرايين ،ويحدث ذلك نتيجة لانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم، فدخان المياه الساخنة به مجموعه من الغازات التى يمكن أن تسبب الاختناق.

- يؤدي إلى الخمول والاسترخاء على عكس الماء البارد الذي يعمل على زيادة نشاط الجسم والمخ.

- يسبب الاستحمام بالماء الساخن في تفتيح مسام الجلد خلصة لاصحاب البشرة الدهنية وهو ما يصيب الجلد بالبثور والحبوب، نتيجة دخول البكتيريا والجراثيم عبر تلك المسام.

-تعمل المياه الساخنة على تخلص الشعر من المواد الدهنية الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر

- يزيد من احتمال إصابة الشخص بالأنفلونزا فى حال خرج من المنزل مباشرة بعد الاستحمام.


- إتلاف الطبقات الداخلية للبشرة، وإضعاف مرونتها، مما يزيد من احتمالية الإصابة المبكرة بالتجاعيد والخطوط الرفيعة.

-يسبب هبوط سريع في ضغط الدم

اضرار الاستحمام أضرار الاستحمام بالماء الساخن أصحاب البشرة الدهنية الاستحمام بالماء الساخن الاستحمام الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

يدرس فسخ التعاقد.. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف: جارتي رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

لو عندك مشكلة .. 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من التوتر

تحذير | حيوان أليف يصيبك بمرض خطير

ترند غريب.. وضع الفلفل الأحمر على الشفاه للتجميل

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

احذر.. الشعرية سريعة التحضير خطر عند تناولها بهذه الطريقة

تحذير عاجل .. كريمات فرد الشعر تسبب كوارث صحية

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

ترشيحاتنا

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة من النواب والأعلى الليبي لإجراء الانتخابات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي

هدية من الحكومة لـ شركات التمويل .. ماذا بعد مهلة الـ90 يومًا

علماء الفلك يشاهدون انفجارا هائلا في الفضاء .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

فيديو

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

فضائل شهر ذي القعدة.. إشارة ربانية ومنح إلهية|فيديوجراف

سجد بالملعب في السعودية وسط ذهول الجميع.. هل أسلم كريستيانو؟ |فيديوجراف

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ