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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل حفل الزفاف.. معلومات عن الأميرة رجوة خطيبة ولي العهد الأردني

الأمير حسين والأميرة
الأمير حسين والأميرة رجوة

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث المنتظر في الأردن الذي يستعد لأكبر حفل زفاف ملكي يشهده منذ سنوات طويلة وهو عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف في الأول من يونيو.

ونشرت الملكة رانيا عددا من الصور من حفل الحناء على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها «اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا.

وأقامت الملكة رانيا العبدالله، زوجة الملكة عبدالله الثاني ملك الأردن، مساء أمس في الديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة  زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، ورجوة آل سيف.

وشارك الحفل الذي حضره العديد من الأميرات بالأردن، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، رسم بالحناء وزفة العروس وأغان وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية؛

وشارك في هذا الحفل البهيج الذي أحيته عدد من الفنانات الشهيرات، الفنانة نداء شرارة ،والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط.

ولي العهد والأميرة رجوة

من هي الأميرة رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين؟

هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز وولدت بالرياض في 28 أبريل 1994، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء  .

وحصلت رجوة  على تعليمها الثانوي في المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل إلى نيويورك في الولايات المتحدة، لإكمال تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز ،وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2017.

الأميرة رجوة وخطيبها ولي العهد


 وكشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في حديث سابق، أنه تعرف على الآنسة رجوة خالد السيف عبر صديقة مشتركة.

وبعد فترة زمنية أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد والآنسة رجوة في السابع عشر من أغسطس عام 2022، بالعاصمة السعودية الرياض.

وخطبت رجوة من الأمير الحسين في أغسطس 2022. وأعلنت العائلة المالكة الأردنية، العام الماضي أن ولي العهد الأمير حسين سيتزوج من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، وسيتم الزواج  في يونيو 2023 ،وبدأت في الظهور مع العائلة المالكية الأردنية بشكل متكرر خلال هذا العالم 2023.

الأميرة رجوة خطيبة الأمير حسين
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