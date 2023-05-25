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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 وصفات تخلصك من السيلوليت.. هؤلاء الأكثر عرضة

السيلوليت
السيلوليت

السيلوليت هو حالة شائعة جدًا تصيب الجلد ومن الممكن أن تؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا وانتشارًا بين النساء وتشير الأبحاث والدراسات الطبية  أن ما بين 80 إلى 90٪ من النساء سوف يصبن بالسيلوليت على الأقل في مرحلة ما من مراحل حياتهن وهو حالة جلدية ويوجد الكثير من الزيوت الطبيعية المتاحة، لها مفعول كبير في التخلص منه.

نرصد أعراض  السيلوليت وأسبابه وأهم الزيوت التي يمكن استخدامها للتخلص من السيلوليت وفقا لموقع
Everyday health

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أعراض السيلوليت:

تختلف علامات وأعراض السيلوليت حسب شدة السيلوليت وهي:

ترهل بسيط بالجلد

الجلد يشبه نسيج "قشر البرتقال"

تكتلات ونقر خفيفة بالجلد

ظهور بروز ونقر بشكل أكثر وضوحًا على الجلد

المنطقة المصابة تشبه النسيج

نقر وتكتلات عديدة وعميقة في الجلد

ترهل شديد بالجلد

تجعد بالجلد ونتوءات مع مناطق خشونة

ما هي أسباب السليوليت وتكوينه؟

يظهر السليوليت علي الجسم نتيجة تراكم الدهون الموجودة تحت الجلد للنسيج الضام، فتظهر الدمامل والنتوءات فوق الجلد، ويشبهها البعض بقشرة البرتقال، وتتفاوت درجات ظهورالسيلوليت علي الجسم فقد تكون قليلة للغاية يمكن ملاحظتها ويمكن أن تنتشر علي جميع أجزاء الجسم.

الفئات الأكثر تعرضًا لظهور السيلوليت؟

أثبتت الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت أيضاً الأفراد اللذين لديهم تاريخ عائلي

الأفراد الذين لديهم أسلوب حياة ونظام غذائي غير صحي.

المرأة الحامل تظهر عليها بعض الخطوط الرفيعة اثناء الحمل فى مناطق متعددة.

كبار السن حيث يفقد جلدهم بعضًا من مرونته

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

أهم النصائح قبل استخدام واختيار الزيت المناسب للتخلص من السيلوليت:


التدليك المنتظم:

يجب اختيار الزيت المناسب للجسم، وتدليك الجسم به وخاصة الأماكن التي تتأثر بالحمل وقد تصاب بالسيلوليت، مثل البطن والفخذين وذلك من أول أيام الحمل، وذلك لأن التدليك يعمل على تعزيز الدورة الدموية ومحاربة احتباس السوائل وتحفيز الجلد للشفاء والتجديد.

مزج الزيوت:

يمكن أن يكون استخدام مزيج الزيوت الطبيعية في التدليك فتلك الطريقة رائعة للجمع بين جميع مزايا الزيوت للبشرة، والشعور بالراحة والاسترخاء.

ومن الزيوت التي يمكن استخدامها:


زيت الجريب فروت الأساسي:

زيت الجريب فروت هو زيت أساسي على نطاق واسع لفوائده الجلدية، وهو موجود بكثرة.

وصفات التدليك، العطري، وتركيبات العناية بالبشرة، فهو يعمل على تعزيز البشرة ويقلل مظهر السيلوليت بمرور الوقت.


زيت الليمون الأساسي:

يجب استخدام زيت الليمون الأساسي وليس العطري، للحفاظ على ترطيب الجسم، وجعله ينتج الزيوت الطبيعية من الجسم، كما أنه ينشط الدورة الدموية، ويخلص من الجلد الميت، إلى جانب خصائصه القوية الواقية للجلد ومضادات الأكسدة والتطهير، مما يساعد على تقليل التجاعيد والمظهر العام للمنطقة.


زيت خشب الأرز:

يتم استخراج زيت خشب الأرز باستخدام التقطير بالبخار، ويشتهر برائحته الحلوة والخشبية، وهذا ما يجعله يستخدم على نطاق واسع في العلاج بالروائح والعطور والعناية بالبشرة والرعاية الصحية، كما أنه يشتهر أيضا بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات، ويمكن أن يقلل من ظهور السيلوليت.

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