ماذا يحدث بالجسم عند تناول البنجر يوميا؟

البنجر الأحمر من أكثر الخضراوات التي يجهل فوائدها الكثير من الناس، فقيمتها الغذائية لا يضاهيها شيء، ففوائدها علي الكبار والصغار لا حدود لها، من علاج الأنيميا إلي الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقوية الشعر والحفاظ علي البشرة.

لذلك نرصد في هذا التقرير فوائد البنجر للكبار والصغار وفقا لموقع Food today

فوائد البنجر الأحمر

- يساعد في الوقاية من الأنيميا لدي الأطفال والكبار حيث يحتوي الكوب من البنجر المسلوق على 4% من الاحتياج اليومي للحديد مما يجعل له دوراً كبيراً في الوقاية من أنيميا نقص الحديد.

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي لأنه غني بالألياف الغذائية.

- الكاروتينات الموجودة في البنجر تجعله علاجًا ممتازًا لنمو الشعر ، حيث تعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وجذور الشعر، كما تساعد الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى في البنجر على تقوية بصيلات الشعر ومنع تكسرها.

- يمكن استخدام البنجر بشكل موضعي أيضاً لتوريد البشرة والشفايف ومنحها الترطيب الكافي والحماية من الجفاف والتشقق.

- يساعد في محاربة الالتهاب.

- يحتوي على حمض الفوليك المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية للحامل ويحمي الجنين من التشوه ويساعد في تطوره ونموه.

- يساعد في حماية الحامل من سوء التغذية.

- يقوي العظام والمفاصل.

- يساعد على خفض ضغط الدم مما يحمي الحامل من تسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

- البنجر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تفيد بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، حيث يمكن أن يساعد البنجر في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات المرض بما في ذلك اعتلال الأعصاب ومشاكل الرؤية.

- يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة القلب والأوعية الدموية.

- يحتوي البنجر على النترات والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك وهي مادة موسعة للأوعية الدموية

- يساعد في تحسين وظائف الدماغ لاحتوائه على النترات التي تعمل على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

- يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

- غنى بالمنجنيز الذى له دور في تكوين العظام وتعزيز وظائف الدماغ والجهاز العصبي.

- يحتوي على نسبة عالية من النحاس ، وهو معدن مهم لإنتاج الطاقة

- يحمي من الإصابة بسرطان الكبد ويحمي خلاياه من التلف ويعزز وظائفه.

- يحتوى البنجر على اللوتين والزياكسانثين، وهما من المركبات النباتية الكاروتينية التي تلعب دورًا مهمًا في صحة العين وتساعد في تحسين الرؤية.

- له فوائد عديدة للرجال من الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية العظام وتعزيز صحة الدماغ وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

- تقوية العظام والعضلات والحماية من الهشاشة والتشنجات عند الأطفال

- تحسين وظائف الدماغ مما ينعكس بالإيجاب على الأداء الدراسي للتلاميذ

- يعزز النشاط البدني وقدرة الطفل على ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية.

- أظهرت إحدى الدراسات أن البنجر يساعد على منع انقسام الخلايا السرطانية وتثبيط نموها ، حيث يحتوي البنجر على مركبات لها خصائص مضادة للسرطان مثل البيتين وحمض الكافئيك وحمض الفريوليك والروتين.

- يساعد علي إنقاص الوزن لأنه يتميز بكونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعزز الإحساس بالشبع.

- يحتوي علي فيتامين ج الذي يقوي الجهاز المناعي للجسم.

- يحتوي علي مقويات الدم مما يساعد على الحماية من فقر الدم ويدعم الصحة العامة للجسم.

- الأطباء أكدوا أن كوباً من عصير البنجر يومياً أو طبقاً صغيراً من سلطة البنجر قد يساعد في تنشيط الذاكرة والوظائف الإدراكية

- يساعد على تقليل خطر الإصابة بتضخم البروستاتا.

- تناول عصير البنجر صباحاً على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم مما يساعد على الاستيقاظ والشعور بمزيد من النشاط.

- البنجر قد يساعد على تحسين الأداء الرياضي لأنه يحتوي على النترات التي تحسن كفاءة الميتوكندريا مما يعزز إنتاج الطاقة.