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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: لقاء مع ممثلى النقابات بقنا والأقصر لتعزيز علاقات العمل.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر لقاءً مع ممثلي النقابات العمالية بمحافظتي قنا والأقصر ،بمقر المديرية بالأقصر بحضور سيد حامد رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا ، وعبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد ، وأحمد حسين محمد رئيس اللجنة للعاملين بالوزارة لمديريتي قنا والأقصر ، ورؤساء اللجان النقابية وممثليها.

 يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتعزير علاقات العمل والحوار الإجتماعى مع اطراف منظومة العمل والاطمئنان على تنفيذ أحكام قانون العمل وتوفير حقوقه والوفاء بواجباته على كلاً من طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن  .

وأوضح هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى دور وزارة القوي العاملة متمثلة في المديرية وما تقوم به من إنجازات تواكب عالم الرقمنة والتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2023، وأهمية دور النقابات والعمل من خلال خطة مشتركة لتحديد التزامات طرفي العملية الانتاجية ، من عمال وأصحاب أعمال ، والحرص على تعزيز علاقات العمل ودورها في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بجميع قطاعات العمل المختلفة.

وأكد مدير المديرية على أهمية نشر التوعية والتثقيف وتطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل من أجل الحفاظ على سلامة العامل والأفراد ومؤسسات الدولة ، منوهاً بدور مفتشي العمل ومكاتب علاقات العمل ومكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة للتدريب عليها لمواكبة متطلبات سوق العمل.

كما ناقش اللقاء بعض اقتراحات الحضور وأهمها الاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص العمل بنسبة (5%) لهم وزيادة ندوات التوعية لضمان التواصل الدائم بين كافة الأطراف لتيسير المهام.

كما اثنى رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا علي الدور والخدمات التي تقدمها الوزارة للمديرية وللمواطنين من ابناء المحافظة .

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