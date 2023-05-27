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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القوى العاملة": ندوة للتوعية بقانون العمل وأحكامه للعاملين بأحد فنادق أسيوط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة المفاوضة الجماعية بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية للعاملين بـ "فندق الوطنية" بأسيوط حضرها 25 عاملا.

تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع الوعي والجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة ، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عُقدت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات التى يتم تنفيذها للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت وكيفية تطبيقها من خلال أجهزتها المعنية.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مناقشة بعض أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

 كما حاضر في الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية ، وتستكمل المديرية الندوات التوعوية بالمنشآت حسب الخطة التى وضعتها الإدارة وتنفذها وسط العمال داخل أماكن العمل.

 

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