عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفاندوفسكي يتصدر قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا استعدادا لمواجهة ريال مايوركا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.


وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن -  تيناس - إيناكي
الدفاع:  جوري ألبا - بالدي - ماركوس ألونسو - كريستنسن - إريك جارسيا -  كوندي
الوسط: بوسكيتس -  كيسي - سيرجي روبيرتو -  دي يونج، - جافي - بابلو توريه

الهجوم: عثمان ديمبلي - رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد  85 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني قائمة برشلونة ليفاندوفسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

داخل المستشفى .. مطرب المهرجانات عنبة يصاب بوعكة صحية

بين الفترتين.. أصيب بأزمة قلبية.. قصة معلم توفي أثناء مراقبة الامتحانات بدمياط

ظهرت الأن.. بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة

تطورات خطيرة بين طالبان وإيران.. معارك بالهاون والأسلحة الرشاشة على الحدود الأفغانية

أمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

ضبط الطالب المتهم بطعن زميله بكلية الآداب بجامعة المنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميار الببلاوي تبوح بتفاصيل مثيرة ضد وفاء مكى

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ