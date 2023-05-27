ليفاندوفسكي يتصدر قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا استعدادا لمواجهة ريال مايوركا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - تيناس - إيناكي

الدفاع: جوري ألبا - بالدي - ماركوس ألونسو - كريستنسن - إريك جارسيا - كوندي

الوسط: بوسكيتس - كيسي - سيرجي روبيرتو - دي يونج، - جافي - بابلو توريه

الهجوم: عثمان ديمبلي - رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.