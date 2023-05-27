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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشروعات عراقية لتنويع مصادر الدخل .. فيديو

جمهورية العراق
جمهورية العراق

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العراق يواصل جهوده لإعادة بناء اقتصاده عبر شراكات متعددة، خاصة دول الجوار، إذ انطلقت اليوم السبت فعاليات مؤتمر «طريق التنمية»، بالعاصمة بغداد برئاسة بحضور ممثلي 10 دول، ويتوقع جمع استثمارات قيمتها 17 مليار دولار، لإنشاء ممر بري وسكك حديدية، تربط ميناء «الفاو» جنوب العراق بالحدود العراقية التركية أقصى الشمال.

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مؤتمر وزراء النقل ودول الجوار ومجلس التعاون الخليجي يبحث طريق التنمية الاستراتيجي «القناة الجافة»، موضحة أن مكاسب هذا المشروع ستُسهم في تنويع مصادر الدخل للعراق، من خلال اشتراكه مع موارد النفط للبلاد في دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل، كما أن مشروع التنمية يبدأ من ميناء الفاو مرورًا بـ10 محافظات عراقية ثم تركيا ومنها إلى أوروبا.

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العراق يُعول على طريق التنمية الذي سيُشكل نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للبلاد، إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقق مكاسب كبيرة، لافتة إلى أن البنية التحتية لمشروع التنمية ستنفذ بأيادٍ وقدرات عراقية.

من جهته، أكد محمد شيّاع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، خلال مؤتمر صحفي، أن العقبات التي تواجه بغداد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لن تؤخر خطواتها في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن «طريق التنمية» سيخدم العراق وجيرانه والمنطقة بأسرها، مؤكدًا أن بغداد عازمة على المضي قدمًا في إقامة شراكة اقتصادية مع دول مختلفة، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل حجر الزاوية في الجهود العراقية لتحقيق النهوض الاقتصادي.

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