دعاء للزوج المسافر .. أطيب الكلمات في لحظات الوداع

دعاء للزوج المسافر، كل شخص أثناء سفره يتمنى دعوات طيبة وكريمة تخرج من القلب للقلب، عسى الله أن يجعل في سفره التوفيق، ومن أفضل الكلمات قبيل السفر هي دعاء للزوج المسافر التي تخرج من الزوجة، ويستحب للزوجة الإكثار من كلمات دعاء للزوج المسافر ، خاصة وأن الزوج في غربته أشد ما يكون لدعوة طيبة لذا عليكن أيها الزوجات الحرص على دعاء للزوج المسافر.



ونقول في دعاء للزوج المسافر أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن ماجة ، وورد دعاء السفر الذي نقول فيها نصا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون وهذا الدعاء المعتمد من دار الإفتاء المصرية.



- اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ.

- اللهم إن لي مسافر تراه ولا أراه احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم إني استودعتك زوجي فاجعله في عنايتك ورعايتك وحفظك أينما حل وارتحل، رب إن لي مسافر أخشى عليه من أي ضرر يمسه فأحفظه بعينك التي لا تنام، مولاي أحفظ لي مسافر غالي كنبض قلبي.

ويستحب أن نقول في دعاء للزوج المسافر اللهم إني استودعتك زوجي وسخر له الأرض ومن عليها وأجعل له من لدنك سلطانًا نصيرًا، يا حي يا قيوم إن لي حبيب مسافر تحبه روحي.

- اللهم إني استودعتك إياه فاحفظه لي من كل شر.

-دعاء للزوج المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم يقول: "سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون،.

-اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من مشقة السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل .

-استودعتك يا الله زوجي وراحته وأنفاسه اللهم أبعد عنه متاعب الدنيا يا رب بحجم سمائك السابعة اكتب الرزق لزوجي وسهل له عمله وأرح واحفظه أسعده واحفظه لي بعينك لا تنام.

-ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا، وعافنا واعف عنا.

- إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا فى شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة، وامنا من خوفنا يوم تقوم الساعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهُمَّ يا مسخّر الرّياح لسليمان، ويا مسخّر الحوت ليونس، ويا مُسخّر النار لنبيّنا إبراهيم، ويا مُسخّر جبريل لمحمّد، أسألك أن تُسخّر لي زوجي، وأن تكفيَه كل شر.

- اللهُمَّ اجعله قرّة عيني، واجعلني قرّة عينه ، واحفظه في سفره.

-اللهم احفظ زوجي من يمينه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، اللهم عافه فيمن عافيت واحفظه فيمن حفظت اللهم قوى إيمانه، اللهم حبب فيه زملائه ورؤسائه، اللهم بارك له في رزقه، واكفيه شر الحقد والحسد .

-اللهم إن لي مسافر جعلته في ودائعك استودعتك يا الله زوجي قطعة من قلبي فاحفظه لي من كل شر يا رب.

-اللهم أن لي مسافر لا أرى حياتي من بعده؛ فاحفظه لي بعينك التي لا تناماللهم ارزقه بالمال الحلال الذي لا يعد ولا يحصى عاجلًا غير آجلًا.

دعاء للزوج المسافر بالزرق

دعاء للزوج المسافر بالزرق، يتغرب الزوج ويترك أولاده وزوجته، ويستحب للزوجة ترديد دعاء للزوج المسافر بالرزق حتى يفتح الله له الأبواب ويستحب الديمومة فيه أي يكون في كل وقت ومع كل ركعة تدعو بكلمات دعاء للزوج المسافر بالزرق في سفره وأن يكون في معية رب العباد، وفي كل دعوة حسنة منها توفيق لزوجها وثواب لها.

وتقول الزوجة في دعاء للزوج المسافر بالزرق اللهم اجعل كل الخير في طريقه وابعد عنه كل شر الله.

- اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه، واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كما تحب ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شي قدير.



-ويستحب أن تقول الزوجة في دعاء للزوج المسافر بالزرق اللهم يا قاضي الحاجات، و يا مجيب الدعوات، و يا مقيل العثرات اغفر لنا ما قدمناه من ذنوبنا وما تأخر منها.

- أسألك اللهم أن تفرج الكرب، وأن تكفينا الهم، وأنت تباعد بيننا وبين الأحزان والأنكاد اللهم يسر الحال لجميع المسلمين، وارزقهم اللهم من بركات السماء، وخيرات الأرض.

- أيضا في دعاء للزوج المسافر بالزرق اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

- اللهم رده لي ولأولاده سالم غانم مجبور الخاطر، اللهم احفظ لي من تقر عيني بوجودهم اللهم استودعك نفسي وزوجي وأهلي وكل من أحب فاحفظهم لي.

- اللهم ان لي مسافر جعلته تحت عيناك أستودعتك يا الله إياه فإنك خير المستودعين يا مسافر عين الله بالسفر تحميك ودعتك الرحمن وهو خير الحافظين، ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شيء وأخشى عليه من ضرر يمسه.

-اللهم بارك له في رزقه اللهم اكفيه شر الحقد والحسد من الناس يا الله، اللهم بارك له في صحته واجعله يتمتع بصحته وأصرف عنه المرض يا الله.

-اللهم أمدد في عمره يا الله اللهم اني استودعك زوجي بعينك التي لاتنام اللهم أحفظ لي من تقر عيني بوجودهم ومن جعلتهم أسباب سعادتي.

- اللهم احفظ زوجي من شر السفر وان شاء الله يوصل بالسلامه اللهم إن لي مسافر جعلته تحت عيناك استودعتك يا الله إياه فإنك خير المستودعين، يا مسافر عين الله بالسفر تحميك ودعتك الرحمن وهو خير الحافظين ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شي، وأخشى عليه من ضرر يمسه، اللهم إني استودعك زوجي بعينك التي لا تنام.

- اللهم استودعك زوجي واهلي وكل من أحب فاحفظهم لي، اللهم اجعل هذه الليله بركة ويمن على عائلتى

اللهم احفظ زوجى واولادى واجعلهم فى مأمن من كل شى، اللهم احفظ لي من لا أوفيه حقه مهما عملت وارزقه الصحة والعافية زوجي الغالي واحفظ لي فلذات كبدي بناتي حياتي اللهم اني استودعك اهلي وانت الحفيظ

اللهم اني استودعك من احبه فأحفظه لي بحفظك استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ترجع لي بالسلامه يا زوجي الغالي.

اللهم إن لي مسافر يسعى لكسب المال وضمان الحياة الكريمة لأسرته يا رب أحفظه بعينك التي لا تنام.



دعاء السفر

دعاء السفر ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بدعاء السفر قال: ” ودعني رسول الله ﷺ فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن ماجة.



وور في دعاء السفر أيضًا عن الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال: كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.

وفي دعاء السفر ورد أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ” جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: زودك الله التقوى، قال زدني قال: وغفر ذنبك، قال زدني بأبي أنت وأمي قال: ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي.

