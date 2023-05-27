غنى “أمرّ عذاب” لكوكب الشرق.. القصة الكاملة لسقطة القارئ ممدوح عامر| تراقص وتمايل كالمطربين

الشيخ ممدوح عامر يغني "أمرّ عذاب" في فرح شقيقه

نقيب القراء: فوجئت بالفيديو وتأثرت بشدة

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للقارئ والمبتهل ممدوح عامر يؤدي فيه أغنية "أمرّ عذاب" من أغنية ودارت الأيام لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يتمايل فيه الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمي لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر إن مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يستنكر ما صدر من الشيخ ممدوح عامر من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتستنكره بشدة. حيث شاهده الجميع وهو يتراقص ويتمايل ويغنى كمطربى المهرجانات.