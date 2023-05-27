Lodging .. جوري بكر تنتظر مولودها| صور

شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها عدة صور أثناء حملها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، وعلقت قائلة: “تحميل”.

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفر العمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .





و تألقت الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تألقت مرتدية فستانا باللون الابيض مكشوف الصدر برفقة زوجها بعد إعلان حملها.



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ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.





وأضافت الفنانة جوري بكر، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “بشكر زوجي إنه إداني أجازة أنزل مصر كام يوم علشان أحتفل بنجاحي، ولكنه فى النهاية عارف إن جوري ملهاش علاقة بوداد وعارف إني طيبة جدا، صح يا رامي".





وكانت شخصية وداد تصدرت تريند السوشيال ميديا بسبب زوجها من شوقي وينتظر الكثير ماذا فعلت وداد لتتزوج رجل آخر غير زوجها .





مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جوري بكر، طارق النهري، مجدي بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.