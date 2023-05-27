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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداد | جوري بكر تستعرض حملها بالتايجر في جلسة تصوير جديدة|شاهد

جورى بكر
جورى بكر

شاركت الفنانة جوري بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفر العمدة متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك صورًا جديدة لها تكشف عن حملها. 

وظهرت جوري بكر بكامل أناقتها في إطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير مرتدية فستان تايجر مكشوفاً وتضع يدها على بطنها ويبدو عليها زيادة الوزن بسبب بدايات حملها، مع شعر مُنسدل طويل، وكتبت "أن تقع فى حب نفسك هو السر الأول للسعادة". 

يُذكر أن آخر أعمال جورى بكر مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مها بطارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.


وشاركت جورى بكر فى فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.


وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.


من هى جورى بكر

جوري بكر مذيعة ومقدمة برامج مصرية مواليد ١٤ أكتوبر ١٩٨٨بمحافظة الإسكندرية أنهت دراستها بكلية الأعلام قسم الإذاعة والتليفزيون ثم أنتقلت لدبي عملت جوري في بدايتها عارضة أزياء ومن ثم موديل في أحد الكليبات وبعدها عملت مذيعة في قناة زي تي. 
و جوري من اكتشافات محمد سامي  وأكدت جوري أن أول من اكتشفها وشجعها علي التمثيل المخرج محمد سامي وبالفعل دخلت جوري مجال التمثيل عام ٢٠٢٠ في مسلسل البرنس ومن ثم توالت الأعمال إلى ان تم اللقاء مرة ثانيه مع محمد سامي في مسلسل جعفر العمدة وشخصية وداد.

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