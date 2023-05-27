تشكيل الهلال أمام أبها في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه أمام أبها، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: مصعب الجوير - جوستافو كويلار - أندري كاريلو

خط الهجوم: محمد القحطاني - لويس فييتو -أوديون إيجالو

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يأتي فريق أبها في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.