مسيرة بشمال غرب نابلس تندد بقرار عودة المستوطنين الإسرائيليين لأراض فلسطينية

قام الفلسطينيون بإطلاق مسيرة احتجاجية ،اليوم السبت، من أراضي برقة شمال غرب نابلس، ينددون فيها بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بعودة المستوطنين الإسرائيلين لأراضي القبيبات الفلسطينية، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.

وأكد المشاركون في المسيرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات المخلاة، منذ عام 2005، انتهاك صارخ لجميع الأعراف الدولية والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة، وتصعيد إرهابي جديد ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة مواصلة المسيرات الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة.

يذكر أن قوات الإحتلال قامت بإخلاء مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، عام 2005، لكن حكومة الاحتلال برئاسة اليميني بنيامين نتنياهو قامت بإصدار قانون يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها.

وقام ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال بالتوقيع على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزيري الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حومش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".

وصادقت الكنيست الإسرائيلية على مشروع تعديل بنود في قانون فك الترابط الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور، وإلغاء "العقاب الجنائي" المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضي فلسطينية.