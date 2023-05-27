مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء قصف أوكراني على شيبيكينسكي بالمقاطعة، مؤكدًا أن المنطقة تمر بأصعب يوم منذ اندلاع الصراع.

وكتب الحاكم في قناته على "تيليجرام": "قُتل حارس أمن لشركة عاملة في المدينة، وأصيب فتيان اثنان: أحدهما فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بجروح في الأطراف السفلية، وفتى يبلغ من العمر 17 عاما، ورجل آخر مصاب بجروح في الرأس، تم علاجهم في مستشفى المنطقة المركزية".

وأوضح أنه سيتم نقل الفتية إلى مستشفى الأطفال الإقليمي، والرجل غادر المستشفى، مشيرًا إلى أن مؤسستين كبيرتين في المنطقة تضررتا.

وكتب جلادكوف: “ضربت القذائف أراضي مؤسستين كبيرتين، ونتيجة لذلك اندلع حريق بإحدى المنشآت وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور”.

وأضاف "تم نقل موظفي الشركة إلى مسافة آمنة. كما أن هناك أضرارا لحقت بالمنشأة وخط الكهرباء في المدينة، وتواصل خدمات الطوارئ والتشغيل فحص المنطقة".

وشهدت بيلجورود توغلًا غير مسبوق استمر يومين من أوكرانيا هذا الأسبوع واستخدمت موسكو الطائرات والمدفعية لصد المهاجمين.