رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن حالة الحوار الوطني استغرقت عاما من أجل التحضير الجيد لجلساته الجارية حاليا.



وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"جهد كبير تم بذله من أجل التوصل إلى حالة توافقية وعرض كافة وجهات النظر في جلسات الحوار الوطني ".

وأضاف ضياء رشوان :" اي متحدث يرغب في التحدث يحصل على فرصة للتعبير عن وجهة نظره، والحوار الوطني لا يهدم الدولة لكن يبنيها".

وتابع ضياء رشوان :" عقدنا 24 جلسة حتى الان في مختلف القضايا في المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي ".

وأكمل ضياء رشوان :"كل أسبوعين سوف تجتمع لجان مصغرة من مقرري مختلف المحاور من أجل صياغة ملخص مناقشات الجلسات تمهيدا لعرض التوصيات على رئيس الجمهورية “، مضيفا:” اي مقترح مخالف للدستور لن يتم تمريره في مختلف المحاور ".

