خبير سياحي يكشف عن زيارة أشهر نجوم هوليوود لمصر .. فيديو

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن رابلو قام بزيارة مصر الشهر الماضي وكان معه ٧ من أصدقائه أغني أغنياء أمريكا، وقاموا بالنزول في أبو سمبل وقام بزيارة الأماكن السياحية بأسوان ومن ثم زاروا أبو الهول وبعد ذلك غادروا مصر.

وأضاف "وليد البطوطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن توم هانكس وكاتي بيري وأورلاندو بلوم جاؤوا في رحلة استكشافية أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وتابع وليد البطوطي، أنهم كانوا سوف يزرون مدينة الفيوم اليوم ولكن بعد علمهم بالكشف الأثري الجديد أرادوا أن يحضروا هذا الكشف الهام وبالفعل ذهبوا لذلك.