خبير عن استقبال 124 رحلة أوروبية: ارتفاع ملحوظ بمعدلات السياحة هذا العام|فيديو

تحدث وليد البطوطي، الخبير السياحي، عن حالة الانتعاشة السياحية التي تشهدها مرسى علم، حيث استقبلت 124 رحلة طيران أوروبية، قائلاً: "من الطبيعي انخفاض معدل السياحة قليلاً في مصر بعد إجازات رأس السنة والكريسماس، وذلك وفقاً للخريطة السياحية، خاصة في شهر يناير، ولكن هذا لم يحدث هذا العام، بل ظل معدل السياحة مرتفعا، وهناك تزايد في الأعداد".

خبير سياحي: هناك بعض الشكاوى من قلة عدد رحلات الطيران إلى مصر

وأضاف " البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الشكاوى من قلة عدد رحلات الطيران إلى مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في تطوير مجال السياحة.

وأوضح الخبير السياحي، أن وزارة الداجلية والجوازات يبذلون جميع الجهود، لتسهيل عملية دخول السياح إلى مصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قامت بتطوير السياحة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى أن مصر استعادت مكانتها في سياحة المؤتمرات.