عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عن استقبال 124 رحلة أوروبية: ارتفاع ملحوظ بمعدلات السياحة هذا العام|فيديو

السياحة في مصر
السياحة في مصر

تحدث وليد البطوطي، الخبير السياحي، عن حالة الانتعاشة السياحية التي تشهدها مرسى علم، حيث استقبلت 124 رحلة طيران أوروبية، قائلاً: "من الطبيعي انخفاض معدل  السياحة قليلاً  في مصر بعد إجازات رأس السنة  والكريسماس، وذلك وفقاً للخريطة السياحية، خاصة في شهر يناير، ولكن هذا لم يحدث هذا العام، بل ظل معدل السياحة مرتفعا، وهناك تزايد في الأعداد".

خبير سياحي: هناك بعض الشكاوى من قلة عدد رحلات الطيران إلى مصر

وأضاف " البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الشكاوى من قلة عدد رحلات الطيران إلى مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في تطوير مجال السياحة.

وأوضح الخبير السياحي، أن وزارة الداجلية والجوازات يبذلون جميع الجهود، لتسهيل عملية دخول السياح إلى مصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قامت بتطوير السياحة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى أن مصر استعادت مكانتها في سياحة المؤتمرات.

 

مصر خبير السياحة مرسى علم معدل السياحة وليد البطوطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ