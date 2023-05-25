عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بقصر غرناطة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في حفل ختام مهرجان "أسبوع مصر الجديدة" الذي أُقيم بقصر غرناطة بحي مصر الجديدة، بحضور السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

وقد أقيم هذا المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القاهرة، وتنظمه مؤسسة تراث هليوبوليس بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

 

وشارك في حضور الحفل الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وشكري أسمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث هليوبوليس.

 

واستهل أحمد عيسى كلمته بالترحيب بالحضور، والإعراب عن سعادته لتواجده اليوم لحضور هذا الحدث الذي جاء احتفالاً بمرور 118 عاما على إنشاء حي مصر الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الحي سطع في صحراء القاهرة ليٌقدم تجربة عٌمرانية فريدة تنبض بالحياة وتحتضن العديد من الأماكن المُميزة التي تخطف الأنظار من قصور ومباني وأحياء وحدائق وأماكن للعبادة مما يُمثل انصهاراً للفنون المعمارية المختلفة في هذا الحي الفريد.

 

وتحدث الوزير عن المقومات السياحية المتنوعة والفريدة لمدينة القاهرة والتي تؤهلها لتكون واحدة من أعظم المدن السياحية حول العالم.

 

وأشار الوزير إلى قصر البارون إمبان الذي يعتبر أحد أهم المباني الأثرية الموجودة بحي مصر الجديدة والتي تعتبر قبلة للزائرين ومنطقة جذب سياحي لمدينة القاهرة.

 

ولفت إلى بعض المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على دور القطاع السياحي الخاص في تحقيق ذلك، وأهمية البنية التحتية القوية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة من مطارات وطرق وكباري وإنشاء المدن السياحية الجديدة وتأثيرها إيجابياً على صناعة السياحة بها.  

 

واختتم الوزير كلمته بتقديم التهنئة للقائمين على تنظيم هذا المهرجان لنجاحه خلال فترة تنظيمه، مثمناً على مثل هذه الفعاليات المتنوعة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني وتساهم في إلقاء الضوء على الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية في مصر، ومتمنياً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من هذه الفعاليات.

 

وقد شهد الحفل تكريم الوزير والمحافظ، وتقديم لهم ميدالية تذكارية تحمل شعار مؤسسة تراث هليوبوليس الذي هو عبارة عن صورة قصر البارون إمبان.

 

جدير بالذكر أنه كان قد تم افتتاح مهرجان "أسبوع مصر الجديدة" الأسبوع الماضي بقصر غرناطة بحي مصر الجديدة، حيث انطلق هذا العام تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة".

وزير السياحة والاثار أسبوع مصر الجديدة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الشرطة البريطانية بشأن الهجوم على مكتب رئيس الوزراء

تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ