عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: أمريكا صاحبة أكبر معدل دين عالميا بمقدار 31.4 تريليون دولار

الدكتور نبيل زكي
الدكتور نبيل زكي

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن العالم خلال السنوات الأخيرة تعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، بسبب أزمة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، وأزمات في سلاسل الإمداد، ومعدلات تضخم لم تحدث من قبل، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في أمريكا في 2009 كان بالسالب أي أن هناك انخفاض في الأسعار، واليابان كانت تعاني من انخفاض من التضخم بصورة مزمنة. 


وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي،  خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"،، مساء السبت، أن معدل التضخم الآن  في أمريكا وصل لأكثر من 9%، وهذا المعدل الغير مسبوق، خلاف انهيار الكثير من المنشئات الاقتصادية في الولايات المتحدة وسويسرا ، مشيرًا إلى أن خسائر 3 بنوك فقط تقدر بـ650 مليار دولار، وأحد هذه البنوك كان يحتل المرتبة الـ16 عالميًا.
 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر معدل ديون في العالم بحجم يقدر بـ31.4 ترليون دولار، وهذا الرقم مخيف ومرعب ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن للعالم أجمع، مشيرًا إلى ان  الدين الأمريكي في 2017 كان 20 ترليون، وزاد خلال سنوات قليلة بقيمة 11 ترليون دولار، لأسباب عديدة ، لعل أهمها أزمة كورونا.
 

 ولفت إلى ان أزمة كورونا كلفت الحكومة الأمريكية ما يقدر بـ5.5 ترليون دولار،  خلاف أن دعم البنوك كملف الحكومة الأمريكية في هذا الوقت ترليون دولار، كما أن الحرب الأوكرانية كلف الحكومة ما لا يقل عن 85 مليار دولار.


 وأشار إلى أن نصيب كل فرد في أمريكا من الدين يقدر بـ95 ألف دولار، مشيرًا إلى ان الدين الامريكي يمثل أكثر من 11% من اجمالي الدين في العالم الذي يقدر بـ303 ترليون دولار.
 

استاذ اقتصاد أستاذ الاقتصاد الدولي أزمة كورونا التضخم في أمريكا الحرب الروسية الاقتصاد الدولي الإعلامي نشأت الديهي انخفاض في الأسعار الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

ترشيحاتنا

البنك المركزي: ودائع الحكومة ترتفع لـ 2.04 تريليون جنيه في يناير الماضي

منتجو الدواجن: تطوير سلالات جديدة لزيادة الانتاجية

62 جنيها .. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

رونالدو لن يُتوج باللقب.. النصر يخسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

عمرو مصطفى: سأتبرع بتعويضات بيع ألحاني دون علمي لـ تحيا مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به ليلحق بـ الامتحان|شاهد

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

فيديو

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ