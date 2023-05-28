عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ثاني أيام الامتحانات ..

تفتيش الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالعصا الإلكترونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن جميع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات والنوعيات  “الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي” ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، لأداء الامتحانات المقررة في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

في مداخل  لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، يمر الطلاب بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية لضبط أي وسائل إلكترونية تهدف إلى الغش بحوزة الطلاب ، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الغش في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

وكانت قد بدأت صباح أمس السبت الموافق 27 / 5 / 2023 امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية لمختلف التخصصات والنوعيات  (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، حيث استقبلت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023  أمس السبت عدد (715432) طالب وطالبة من جميع النوعيات. 

واطمأنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على وصول مظاريف الأسئلة في موعدها وسط تأمينات مشددة من الجهات الامنية المعنية ، إلى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بدون أي تأخير .

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد مجاهد  نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ،  تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لمساعدتهم على أداء الامتحانات التحريرية.

 كما أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على تحقيق الانضباط والنظام ، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر يضرب المملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

نهائي أبطال إفريقيا.. قرار جديد من الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

تحذير هام لهؤلاء الأشخاص والتوجه للمستشفي فورًا في العواصف الترابية

تفتيش الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالعصا الإلكترونية

الشيخ ممدوح عامر: أنا تلقائي في تصرفاتي ومعاذ الله أن أتجرأ على القرآن

الطازجة تبدأ من 195 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هياكل| تراجع غير مسبوق بأسعار اللحوم.. الكيلو وصل 195 جنيهًأ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ