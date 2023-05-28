تفتيش الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالعصا الإلكترونية

في ثاني أيام الامتحانات ..

يتوافد الآن جميع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات والنوعيات “الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي” ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، لأداء الامتحانات المقررة في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

في مداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، يمر الطلاب بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية لضبط أي وسائل إلكترونية تهدف إلى الغش بحوزة الطلاب ، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الغش في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

وكانت قد بدأت صباح أمس السبت الموافق 27 / 5 / 2023 امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية لمختلف التخصصات والنوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، حيث استقبلت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 أمس السبت عدد (715432) طالب وطالبة من جميع النوعيات.

واطمأنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على وصول مظاريف الأسئلة في موعدها وسط تأمينات مشددة من الجهات الامنية المعنية ، إلى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بدون أي تأخير .

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لمساعدتهم على أداء الامتحانات التحريرية.

كما أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على تحقيق الانضباط والنظام ، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.