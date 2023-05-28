مهيب عبد الهادي يوجه رسالة لـ بن شرقي.. تفاصيل

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة للاعب بن شرقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتب مهيب عبد الهادي:"بن شرقي، وحشتنا يا حبيبي والله".

علق محمد جودة نجم الأهلي السابق، على تراجع مستوى الزمالك مؤخرا في الدوري الممتاز.

قال محمد جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في فرق كبير بين طموحات نادي الزمالك وإمكانيات اللاعيبة في الوقت الحالي".

وأضاف: "الزمالك طلع منه نجوم كتيرة زي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي".

واختتم: "كان من الأفضل أن يكون هناك مدير فني وطني يُكمل مهمته الفنية حتى نهاية الموسم".