فرجاني ساسي يكشف كواليس مكالمته مع وزير الرياضة قبل الرحيل عن الزمالك.. فيديو

قال فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إنه لم يطلب الحصول على 2.2 مليون دولار سنويا من أجل التجديد للزمالك، موضحًا أن الرقم الذي تم الاتفاق عليه من أجل التجديد قريب من الراتب الذي كنت احصل عليه.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن وزير الشباب والرياضة عندما تواصل معي تحدث عن مكانة الزمالك، وأن الأزمات التي يمر بها ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها، كما أن هناك محبين للزمالك سيساعدونه على الخروج من كبوته.

وتابع: حديثي مع الدكتور أشرف صبحي، لم نتطرق خلالها حول تجديدي مع الزمالك.