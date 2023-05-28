ساسي: وافقت على اللعب للزمالك من أول لحظة.. والأهلي كعبه مش عالي على الفرق التونسية

أعلن التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، عن دور المستشار تركي آل الشيخ في حسم صفقة انتقاله من النصر السعودي إلى صفوف الزمالك .



وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كنت موقع لنادي النصر السعودي ولكن لم أشعر بالراحة هناك ، لأن اللاعبين الموجودين ليسوا في أفضل حال ، وحدث اتصال مع وكيل أعمالي سألني بماذا تشعر ؟ قلت له أنني لا أشعر بالراحة وأريد الخروج" .

وأضاف: " أمير مرتضى منصور كان لديه معلومات عني وتابعني في كأس العالم ، وتحدث معي وقتها "ترك آل الشيخ"وتنازلت عن جزء من مستحقاتي وقتها وتم الوصول لإتفاق نهائي وانتقلت لنادي الزمالك ".

وأكمل:" مباراة بيراميدز والزمالك 3-3 من أهم المباريات في مسيرتي، وأعشق اللعب دائما تحت ضغط جماهيري".

وأردف:" الأهلي كعبه مش عالي على الفرق التونسية، ولكن له تقاليد في دوري ابطال افريقيا، الأهلي في دوري الأبطال يشعر بأرياحية، لاعبوه يثقون دائما بقدرتهم على الوصول إلى نصف نهائي البطولة على أقل تقدير، وأكدت أن الترجي قادر على الفوز أمام الأهلي في ذهاب نصف النهائي، ولكن الأهلي في دور المجموعات مختلف عن الأدوار الاقصائية، وعندما يصل الى الادوار الاقصائية بيتحول تماما".

وأكد :" اعتذرت لمحمد أبوجبل والشناوي بعد احتفالي بركلة الجزاء، وعلاقتي بعلي معلول جيدة ولم تتأثر بسبب مباريات القمة".

