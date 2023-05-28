فرجاني ساسي: هجوم قناة الزمالك على شخصي «منطقي»

يرى التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إن هجوم قناة النادي الأبيض على شخصه كان منطقيا.



وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لا توجد أزمة بيني وبين خالد الغندور، وهجوم قناة الزمالك على شخصي منطقي".

وأردف:" قناة الزمالك مهمتنا الدفاع عن النادي، وكان من المنطقي أن تهاجمني بعد فشل مفاوضات تمديد عقدي، ولكني حزنت بسبب نشر أخبار غير صحيحة، وحديثهم بأني ادعي الإصابة للهروب من المباريات".

وأكمل:" تعمدت الحصول على بطاقة صفراء في مباراة طلائع الجيش، بسبب شعوري بالإصابة وحاجتي للراحة".

وواصل :" في مباراة طلائع الجيش شعرت بآلام في الظهر أثناء دخولي المباراة ولم أشعر بها بدرجة كبيرة إلا بعد 30 دقيقة ولم أستطع اللعب أكثر ، وأبلغت طبيب الفريق أنني في حاجة للخروج من المباراة وغير قادر على مواصلة اللعب ولن ألحق بالمباراة التي تليها ، وكان لدي إنذارين وأبلغت الطبيب أنني سأحصل على إنذار للحصول على راحة من المباراة القادمة حتى أعود من الإصابة بدون إنذارات ".

وتابع " أبلغت لاعبا من الفريق المنافس سأقوم بالمناوشة أثناء المباراة لكي أحصل على إنذار قبل الخروج من المباراة وبالفعل حصلت على إنذار وخرجت من المباراة ".