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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن صفقة محتملة بين ناديي الزمالك و فاركو الموسم المقبل .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN"   : " دخل محمود حمادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك تمهيدًا للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وأضاف : " أكد مصدر داخل الزمالك، أن محمود حمادة على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب مع فريقه ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية، خاصةً وأن الأبيض يعاني من أزمة في وسط الملعب من بعد رحيل الثنائي طارق حامد وإمام عاشور بجانب عدم ظهور نبيل عماد دونجا وعمر السيسي وروقا بالمستوى المنتظر منهم.

وأضاف : " الزمالك ينوي إجراء صفقة تبادلية مع فاركو من أجل الفوز بخدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل ، كما أن الفريق السكندري يرغب بشدة في ضم ثنائي الزمالك مصطفى الزناري وعمر جابر.

الزمالك فاركو السيسي مسؤولي الزمالك منتخب مصر

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