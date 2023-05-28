حقيقة تقديم الزمالك شكوى جديدة ضد كهربا

كشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد حول تقديم نادي الزمالك شكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي إلى اللجنة.

وقال عزت خميس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " اللجنة لم يتم إخطارها حتى الآن بشكل رسمي بورود شكوى جديدة من نادي الزمالك".

وأضاف: " ستجتمع لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري، وحال تلقي اللجنة شكوى من الزمالك سيتم النظر فيها وفقًا للمسار الطبيعي".



واختتم: في بعض الأحيان قد ترى اللجنة ضرورة لاستدعاء الشاكي والمشكو في حقه للاستماع لأقوال كل منهما، قبل إصدار قرار بشأن الشكوى".