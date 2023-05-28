وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف

كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أحقية مرتضي منصور في الترشح لإنتخابات نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة .

وأضاف أشرف صبحي خلال تصريحات تليفزيونية: مرتضي منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك وهو قالها بنفسه وكذلك النادي وحاليا مجلس الإدارة هو المسؤول عن النادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من الناحية القانونية .

وأكمل: من شهر يوليو ستبدأ إجراءات الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات نادي الزمالك.

وعن سقوط عضوية سليمان وهدان قال وزير الشباب والرياضة: لم نستلم شئ من النادي حول هذا القرار ونحترم قرار مرتضي منصور الذي أعلنه بنفسه في المؤتمر الصحفي بأنه أصبح غير موجود من الآن في رئاسة القلعة البيضاء .

وعن ترشح مرتضي منصور خلال الانتخابات المقبلة قال وزير الشباب: الحكم الصادر ضد مرتضي منصور في قضية مقيدة للحريات وليست مخلة للشرف وبالتالي يمكنه الترشح للانتخابات لحين وجود شئ آخر جديد .