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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف

اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أحقية مرتضي منصور في الترشح لإنتخابات نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة .

وأضاف أشرف صبحي خلال تصريحات تليفزيونية: مرتضي منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك وهو قالها بنفسه وكذلك النادي وحاليا مجلس الإدارة هو المسؤول عن النادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من الناحية القانونية .

وأكمل: من شهر يوليو ستبدأ إجراءات الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات نادي الزمالك.

وعن سقوط عضوية سليمان وهدان قال وزير الشباب والرياضة: لم نستلم شئ من النادي حول هذا القرار ونحترم قرار مرتضي منصور الذي أعلنه بنفسه في المؤتمر الصحفي بأنه أصبح غير موجود من الآن في رئاسة القلعة البيضاء .

وعن ترشح مرتضي منصور خلال الانتخابات المقبلة قال وزير الشباب: الحكم الصادر ضد مرتضي منصور في قضية مقيدة للحريات وليست مخلة للشرف وبالتالي يمكنه الترشح للانتخابات لحين وجود شئ آخر جديد .

وزير الشباب والرياضة مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك أشرف صبحي

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