هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

رد الإعلامي هاني حتحوت على خالد الغندور بشأن حوار الأول مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لم أفهم سؤال الزميل هاني حتحوت لفرجاني ساسي قناة الزمالك لما مشيت هاجمتك و خالد الغندور هاجمك وما هي قيمة السؤال بعد عامين من الرحيل والمفروض أما يرحل قبل نهاية الدوري ب8 اسابيع نشيد برحيله.

وجاء رد هاني حتحوت الاعلامي بقناة صدي البلد كالتالي : ما اقصدش يا كابتن أي إساءة أو توجيهه للهجوم عليك، ولا قصدي أغلطك بانتقادك له وقتها. سبب السؤال إنه وقتها الناس قالت إن كده بيتم التضحية بساسي وإنه ده من أسباب دفعه للرحيل.. فكنت بفتح الموضوع عشان أشوف إجابته.

وسبب إنه بعد سنتين، إنه اول ظهور له من وقتها ، وعموما إجابته كانت شيك ومافيهاش أي تجاوز.

وكان هاني حتحوت وجه سؤال لفرجاني ساسي بشأن هجوم خالد الغندور الاعلامي بقناة نادي الزمالك عليه بعد رحيله عن القلعة البيضاء

تصريحات فرجاني ساسي عن خالد الغندور

يرى التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إن هجوم قناة النادي الأبيض على شخصه كان منطقيا.



وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لاتوجد أزمة بيني وبين خالد الغندور، وهجوم قناة الزمالك على شخصي منطقي".

وأردف:" قناة الزمالك مهمتنا الدفاع عن النادي، وكان من المنطقي أن تهاجمني بعد فشل مفاوضات تمديد عقدي، ولكني حزنت بسبب نشر أخبار غير صحيحة، وحديثهم بأني ادعي الإصابة للهروب من المباريات".

وأكمل:" تعمدت الحصول على بطاقة صفراء في مباراة طلائع الجيش، بسبب شعوري بالإصابة وحاجتي للراحة".

وواصل :" في مباراة طلائع الجيش شعرت بآلام في الظهر أثناء دخولي المباراة ولم أشعر بها بدرجة كبيرة الإ بعد 30 دقيقة ولم أستطع اللعب أكثر ، وأبلغت طبيب الفريق أنني في حاجة للخروج من المباراة وغير قادر على مواصلة اللعب ولن ألحق بالمباراة التي تليها ، وكان لدي إنذارين وأبلغت الطبيب أنني سأحصل على إنذار للحصول على راحة من المباراة القادمة حتى أعود من الإصابة بدون إنذارات ".

وتابع " أبلغت لاعب من الفريق المنافس سأقوم بالمناوشة أثناء المباراة لكي أحصل على إنذار قبل الخروج من المباراة وبالفعل حصلت على إنذار وخرجت من المباراة " .