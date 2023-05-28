متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعدما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

نصائح لحماية الأطفال من العاصفة الترابية



فى إطار هذا قال الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من العواصف الترابية، ومن بين هذه الإجراءات:

1. البقاء في المنزل: يجب تجنب الخروج من المنزل خلال فترات العواصف الترابية، وخاصة في حالة وجود الأطفال، وإذا كان الخروج ضروريًا فيجب ارتداء الكمامات لتقليل التعرض للتراب.

2. إغلاق النوافذ والأبواب: يجب إغلاق النوافذ والأبواب للحد من دخول الهواء الخارجي والتراب إلى المنزل.

3. استخدام المرشات المائية: يمكن استخدام المرشات المائية لرش الماء على الأرض والأسطح الخارجية للمنزل للحد من تطايرالتراب.

4. الحفاظ على نظافة الأطفال: يجب الحرص على تنظيف الأطفال بشكل جيد بعد العواصف الترابية، وخاصة تنظيف الوجه واليدين لتجنب استنشاق الغبار والرواسب الموجودة عليهما.

5. استخدام المرطبات: يمكن استخدام المرطبات لترطيب الهواء داخل المنزل وتقليل التهيج في الجهاز التنفسي.

6. الحرص على تغذية صحية: يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية والمفيدة لتحسين صحة الجهاز التنفسي وتقوية المناعة.

7. الحرص على النوم الكافي: يجب الحرص على النوم الكافي والراحة الجيدة لتحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل الأعراض المرتبطة بالتعرض للتراب الهوائي.

يجب على الأهل أن يكونوا على استعداد لمثل هذه العواصف، والتحقق من توافر الإمدادات الأساسية مثل الماء والأطعمة والأدوية والمرطبات والكمامات. وينصح بالتوجه إلى الطبيب في حالة استمرار الأعراض أو لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو متكررة.