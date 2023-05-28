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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. وسر فقدان محمد محمود عبد العزيز لوزنه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن نسرين أمين و جورج سيدهم ومحمد محمود عبد العزيز:


محمد محمود عبد العزيز عن سبب فقدان وزنه: كنت أدخل العناية المركزة باستمرار

 

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ عن سبب فقدانه الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد: "وزني تسبب في العديد من الأمراض لي كالضغط


نسرين أمين: ولاد رزق 3 سيحقق نجاحا كبيرا وأحمد عز محترم

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تحضيرها للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وعن كواليس العمل مع أحمد عز والمخرج طارق العريان.

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في صدى البلد: "الجزء الأول نجح


في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. خانه شقيقه ولم ينجب أبناء


يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير جورج سيدهم حيث ولد  في الثامن والعشرين من شهر مايو وذلك في عام 1938 ، هو واحد من أبرز فناني الكوميديا في الوطن العربي، اشتهر من خلال دور حنفي في مسرحية “المتزوجون” والذي قدمه مع الفنان الراحل سمير غانم، كما


نسرين أمين ترد على أخبار زواجها: لا أحب التحدث عن حياتي الشخصية.. فيديو


كشفت الفنانة نسرين أمين، حقيقة زواجها بعد انتشار العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، خلال ندوتها في موقع صدى البلد.

وقالت نسرين أمين: "شائعات


في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. ابنته مذيعة شهيرة وزوجته فنانة


تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من رواد ومؤلفي الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات الناجحة التي ارتبط وجدان الجمهور بها، وأصبحت مسلسلاته كلاسيكيات لا يمكن نسيانها، فعندما يتم عرضها كل مرة تحصل على مشاهدة عالية، لتصبح علامة تاريخية، إنه

جورج سيدهم نسرين أمين محمد محمود عبد العزيز

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