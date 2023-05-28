أخبار الفن : ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. وسر فقدان محمد محمود عبد العزيز لوزنه

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن نسرين أمين و جورج سيدهم ومحمد محمود عبد العزيز:

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ عن سبب فقدانه الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد: "وزني تسبب في العديد من الأمراض لي كالضغط

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تحضيرها للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وعن كواليس العمل مع أحمد عز والمخرج طارق العريان.

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في صدى البلد: "الجزء الأول نجح



يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير جورج سيدهم حيث ولد في الثامن والعشرين من شهر مايو وذلك في عام 1938 ، هو واحد من أبرز فناني الكوميديا في الوطن العربي، اشتهر من خلال دور حنفي في مسرحية “المتزوجون” والذي قدمه مع الفنان الراحل سمير غانم، كما



كشفت الفنانة نسرين أمين، حقيقة زواجها بعد انتشار العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، خلال ندوتها في موقع صدى البلد.

وقالت نسرين أمين: "شائعات



تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من رواد ومؤلفي الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات الناجحة التي ارتبط وجدان الجمهور بها، وأصبحت مسلسلاته كلاسيكيات لا يمكن نسيانها، فعندما يتم عرضها كل مرة تحصل على مشاهدة عالية، لتصبح علامة تاريخية، إنه