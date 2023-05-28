ينشر الساعة ٤)..في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. خانه شقيقه ولم ينجب أبناء

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير جورج سيدهم حيث ولد في الثامن والعشرين من شهر مايو وذلك في عام 1938 ، هو واحد من أبرز فناني الكوميديا في الوطن العربي، اشتهر من خلال دور حنفي في مسرحية “المتزوجون” والذي قدمه مع الفنان الراحل سمير غانم، كما عرف من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح والتي ضمت الفنان سمير غانم والفنان الضيف أحمد إلى جانب جورج سيدهم.

جورج سيدهم:

اسمه الكامل هو جورج أبيس سيدهم وهو من مواليد مدينة جرجا بمحافظة سوهاج وقد ولد في أسرة مسيحية، درس في كلية الزراعة جامعة عين شمس وتخرج من قسم الإنتاج الحيواني وذلك في عام 1961 وحصل على درجة الماجستير في التلقيح الصناعي، انشغل بعد ذلك بالعمل في مجال التمثيل ولذلك ترك الدراسة بعد أن كان يتمنى الحصول على شهادة الدكتوراه.

بدأ جورج سيدهم مسيرته الفنية بالعمل كموظف في فرق التلفزيون المسرحية، ثم انضم إلى ثلاثي أضواء المسرح والتي أسسها المخرج التلفزيوني محمد سالم، وضمت ثلاث فنانين هم الضيف أحمد وجورج سيدهم وعادل نصيف والذي سافر وحل مكانه الفنان الراحل سمير غانم، اشتهرت الفرقة كثيراً خاصةً الأغاني التي ما زال يحفظها الكثيرون حتى الآن وأبرزها أغنية “كوتو موتو”، أغنية “يا ماما حوا” وغيرها، كما لمعوا أيضاً في فوازير شهر رمضان، ومن أهم أعمالهم في السينما فيلم “30 يوم في السجن”، فيلم “الزواج على الطريقة الحديثة” وغيرها.

جورج سيدهم وسمير غانم

كون الفنان الراحل جورج سيدهم والفنان سمير غانم ثنائي متميز خاصةً بعد وفاة الفنان الضيف أحمد في عام 1970، ورغم أن كل منهما كون فرقته الخاصة إلا أنهما اجتمعا معاً في أكثر من عمل، وكان من أهمها هو مسرحية “المتزوجون” حيث جمعت بينهما صداقة قوية خارج نطاق العمل، وعقب وفاة جورج سيدهم تحدث الفنان سمير غانم عن مواقفه معه وصداقتهما حيث تأثر كثيراً بوفاته فقال: “جورج كان جبل وتحمل في حياته ما لا يتحمله بشر، قضى عشرين عاماً من عمره معذبا بالمرض وكان يعاني معاناة شديدة وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن معاناته في الدنيا”.

وتابع: “ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبير وأكيد ربنا بيحبه، كان أخويا وشريك عمري وكان بيمتعني على المسرح سواء في فرقة ثلاثي أضواء المسرح أو في المسرحيات التي تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد، جورج أسعدني وأسعد الملايين وكان فنان جميل له أسلوبه الخاص، وكان هو اللي بيدير فرقة أضواء المسرح وأنا والضيف منعرفش حاجة في الإدارة والاتفاقات، وبعد وفاة الضيف أحمد عملنا مسرحيات رائعة، مثل موسيقى في الحي الشرقي وأهلا يا دكتور، المتزوجون وغيرها وكان بينا كيميا لا تتكرر”.

وعن آخر لقاء جمع الثنائي قال سمير غانم: “آخر مرة شفته لما عملنا الإعلان مع بعض وكان مبتسم وفرحت إن في عمل جمعنا بعد مرضه، وكان مبسوط جدا، عملت تنازلات كتير في الإعلان ده عشان خاطر جورج وعشان نعمل حاجة مع بعض رغم مرضه”، كما أعلن أنه لم يراه منذ سنوات فقال: “شفته في عيد ميلاده وكان قلبي بيتقطع لما بشوفه، لكن دلال فضلت تزوره بشكل دائم وتتعاون مع زوجته ليندا لتنظيم عيد ميلاده ومحاولة إسعاده وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفي تحرص على الاحتفال بعيد ميلاده”.

زواج جورج سيدهم

تزوج الفنان الراحل جورج سيدهم من السيدة ليندا وهي دكتورة صيدلانية، رغم أنه كان يرفض الزواج ويرى أنه مشروع فاشل، إلا أنه وقع في حب زوجته الدكتورة ليندا وتزوج منها بعد أن تجاوز الخمسين من عمره، وقد تحدث سمير غانم عن دورها في حياته ووقت مرضه فقال: “سيدة عظيمة وقفت جنبه سنين طويلة وشالت مسؤولية كبيرة طوال 20 سنة، وسبحان الله جورج كان عازف عن الزواج ولكن ربنا أراد إنه يتزوج هذه السيدة العظيمة حتى تقف بجانبه في محنته”، ولم يرزق بابناء.

جورج سيدهم وشقيقه:

تعرض الفنان جورج سيدهم إلى الخيانة من قبل أقرب الناس إليه وهو شقيقه أمير، وقد كشف عن التفاصيل والقصة كاملة اللواء إحسان عبد القدوس ابن شقيقة الفنان جورج سيدهم حيث قال: “إن القصة تعود إلى حوالي 27 عام، بعد أن انفصل الفنان جورج سيدهم عن سمير غانم، ولم تكن لدى سيدهم الإمكانيات لإنتاج مسرحية، فقام أمير شقيقه ومدير أعماله باقتراض أموال على حسابه الخاص لإنتاج أول مسرحية لجورج وهي حب في التخشيبة.

ولكن لم يغطي دخل المسرحية الأموال التي اقترضها وكذلك المسرحية الثانية وهي “نشنت يا فالح”، لم تسدد الأموال التي اقترضها أمير فخاف من السجن لذلك قرر السفر هارباً مما حدث”، وأكد أن سبب مرض الفنان جورج سيدهم هو اتصال الدائنين به بعد سفر شقيقه وطالبوه بالأموال، وحدثت مشاجرة بينهما هي ما أدت إلى إصابة الفنان جورج سيدهم بالجلطة، كذلك أعلن عن استيائه مما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حديث خاطئ أنه قد سرق أمير شقيق الفنان جورج سيدهم أمواله وفر هارباً إلى الخارج فهو كلام غير حقيقي.

وفاة جورج سيدهم:

أصيب الفنان جورج سيدهم بجلطة دماغية وذلك في عام 1997 وكان آخر ظهور له في مسلسل “بوابة الحلواني” في نفس العام، نتج عن الجلطة إصابته بشلل تام في الشق الأيمن من جسده كما أثرت أيضاً على مركز الكلام ولم يستطع الكلام بشكل طبيعي، لذلك قرر الابتعاد عن التلفزيون تماماً، وتوفي بعد معاناة استمرت سنوات عديدة ورحل عن عالمنا في يوم 27 مارس عام 2020 وذلك عن عمر يناهز 81 عام.

image