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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

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نسرين أمين: ولاد رزق 3 سيحقق نجاحا كبيرا وأحمد عز محترم

نسرين امين واحمد
نسرين امين واحمد عز

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تحضيرها للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وعن كواليس العمل مع أحمد عز والمخرج طارق العريان.

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في صدى البلد: "الجزء الأول نجح جدا، والجزء الثاني نجح جدا جدا، وبإذن الله الجزء الثالث سيحقق نجاحا أكبر".

وعن تعاونها مع أحمد عز، قالت: "أحمد عز نجم كبير وملتزم ومحترم ويتميز بصفات كثير مميزة".

أما عن المخرج طارق العريان، قالت: "بيطلع من كل ممثل أقصى ما عنده وكل ممثل في الفيلم شوفناه بطريقة وشخصية مختلفة عن ماقدمه من قبل".

نسرين أمين في صدى البلد:

 

حلت نسرين أمين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ، وذلك لتكريمها عن نجاح مسلسلها بابا المجال وفيلم يوم 13 .

 

نسرين أمين:

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن تفاصيل فيلم "يوم 13"، قائلة إنها تجربة مرعبة جديدة، وعن تصوير فيلم "أولاد رزق 3"، قالت إن فيلمي أولاد رزق 1 و2 حققا نجاحا كبيرا، ومن الجيد تصوير جزء ثالث من الفيلم، كما أن شخصية "حنان" في الفيلم مختلفة عما قدمته في مسلسل "بابا المجال".

 

وأضافت نسرين أمين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها دائما تحرص في تقديم الشخصيات المتنوعة في أدوارها الدرامية والسينمائية في عملها الفني.

 

وعبرت الفنانة نسرين أمين عن مدى سعادتها للمشاركة لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل بابا المجال، والتي حرصت على تقديم هذه الشخصية، لأنها تشارك مع مجموعة من النجوم الكبار بالنسبة لها، خاصة أنها تشارك لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في هذا المسلسل.

 

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن تفاصيل فيلم "يوم 13"، قائلة إنها تجربة مرعبة جديدة، كما أنه أول فيلم عربي 3D، ما تعد تجربة جديدة ومختلفة ومشوقة ومهمة، معبرة عن سعادتها لخروج الفيلم بهذه الجودة والاستقبال الحافل من الجمهور.

 

وأضافت نسرين أمين، ، أن دورها في الفيلم مختلف عن أدوارها السابقة من حيث طبيعته، والعمل بالكامل بالنسبة لها مختلف ومهم، وكل هذه أسباب دفعتها للاشتراك في التجربة.

 

ولفتت أنها تشرفت في العمل بالفيلم بداية من المنتج والمخرج والمؤلف ومجموعة كبيرة من النجوم المشتركة في عمل واحد، وطبيعة الفيلم نفسه كونه 3D ورعب وعمل لم يحدث في المنطقة العربية، وبالتالي كل العوامل كانت مبشرة.

 

وأشارت إلى أن كواليس تصوير أعمال رعب هي ذاتها في كواليس الأعمال الدرامية العادية، حيث لا تكون مرعبة لفريق العمل.

نسرين أمين احمد عز طارق العريان فيلم ولاد رزق

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