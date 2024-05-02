جبران : قانون العمل الجديد يعطي توازنا واستقرارا للمستثمر .. فيديو

تحدث محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الرئيس السيسي أصدر تعليماته بأنه لابد من أن يصدر قانون العمل في الدورة التشريعية الحالية".

وأضاف: "قانون العمل ينقلنا نقلة أخرى ويحدث توزان واستقرار للمستثمر، ويعطي استقرار أفضل للعامل، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وعدم وجود استمارة رقم 6".

وشدد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: "لابد من التطور في التكنولوجيا للمواكبة والتفوق في الصناعة".