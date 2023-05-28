صباح البلد يكشف تفاصيل الدور المصري بقمة السلم والأمن الأفريقي

العودة للحوار السلمي بالسودان..

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك بالفيديو كونفرانس لقمة السلم والأمن الأفريقي، لبحث الأزمة في السودان، بمشاركة الزعماء الأفارقة، وركزت على خفض العنف في السودان.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة التركيز على ضرورة العودة للحوار السلمي لإنهاء الازمة في السودان.

وتابعت الإعلامية لميس سلامة، أن قمة السلم والأمن الأفريقي، تستند إلى عدد من المحددات أهمها التوصل لحل شامل لوقف إطلاق النار، والحفاظ على ثوابت الدولة الوطنية في السودان.

تحقيق التوافق

وأشارت لميس سلامة إلى أن دور الأطراف الإقليمية تحقيق التوافق حول حل الأزمة في السودان.