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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

صدى البلد

تؤثر العواصف الجوية والأتربة علي مرضي الجيوب الأنفية بشكل كبير وقد يعتقد الكثير من الناس أن علاج أثار العواصف الترابية يكون بتناول الأدوية فقط ، لكن هناك مشروب منزلي  يمكنك استخدامه لمحاربة البلغم والسيطرة على الجيوب الأنفية وقهر نزلات البرد ، وتجنب الآثار الجانبية الضارة للأدوية وفقا لmedicalline

 

المكونات
: ▪ ملعقة صغيرة من عصير الليمون
▪ ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور جيدًا
ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ▪ ملعقة كبيرة من خل التفاح
▪ ½ ملعقة صغيرة من العسل الخام
▪ رشة قرفة

التعليمات:
أولاً ، ضعي كوبًا من الماء في وعاء واتركيه يغلي. عندما تبدأ في الغليان ، تحتاج إلى إضافة جميع المكونات وتقليبها جيدًا. يُطهى على نار خفيفة لمدة 3 دقائق ويكون مشروبك جاهزًا. 

 

ووضع القرفة العديد من الفوائد الصحية مثل العسل. لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. تساعد هذه الخصائص الصحية في تدمير البكتيريا الفيروسية وتقوية جهاز المناعة لديك.
 وبه عنصر مضاد للبكتيريا والفيروسات بدرجة عالية. لقد أظهر أنه يمنع الالتهابات الفيروسية من التفاقم.

 

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مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

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