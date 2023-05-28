بعد أداء رؤساء صناديق الاقتراع في تركيا اليمين.. توافد كبير للناخبين |صور

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وقد أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في تركيا حلف اليمين قبل بدء عملية التصويت.

وتوجه رؤساء صناديق الاقتراع والمسؤولون ومراقبو الأحزاب إلى المدارس للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

قبيل إنطلاق عملية التصويت في مدرسة Sedat Simavi الثانوية في بيكوز ردد المسؤولون القسم: "أقسم بشرفي وضميري وكل قدسي أن أقوم بواجبي وفق القانون ، بحيث يتم تحديد نتائج الانتخابات بشكل كامل ودقيق ، بدون تحت أي تأثير ، دون خوف من أحد".

وبحسب القوانين التركية، يمنع نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

سيتم بث الأخبار والبيانات الخاصة بالانتخابات فقط من قبل الهيئة العليا للانتخابات بين 18.00 و 21.00 على أجهزة الراديو وكافة وسائل الإعلام.

ستكون بعد الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، جميع عمليات البث مجانية.

وسيتم رفع حظر البث قبل الساعة 21:00 غدًا إذا رأت الهيئة العليا أن ذلك ضروريًا.