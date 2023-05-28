الوزراء: ميناء بورسعيد يتقدم إلى المركز العاشر عالميا في مؤشر الأداء

ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.



ويعد هذا المؤشر الأوّل من نوعه الذي يقيّم الموانئ وفقاً لمقاييس مختلفة تعتمد على إجمالي الساعات التي تمضيها السفن في الموانئ في كل رحلة بحرية، بغض النظر عن أحجام السفن المختلفة وحركة الحاويات في كل رحلة، ويهدف المؤشر إلى تحديد الفجوات والفرص المتاحة للتحسين والتطوير في عملية تداول الحاويات بما ينعكس في النهاية على مصلحة كل الشركاء في عملية التداول بدءً من خطوط الشحن والحكومات وانتهاءً بالمستهلكين.



أشار المؤشر إلى أن النقل البحري أساس التجارة العالمية وسلاسل التوريد التصنيعية، حيث توفر الصناعة البحرية وسيلة النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والتي يمكن الاعتماد عليها لمسافات طويلة، فيتم نقل أكثر من 80% من تجارة البضائع العالمية (من حيث الحجم) عبر الطرق البحرية.



جدير بالذكر أن ميناء يانغشان (الصين) قد حصل على المركز الأول، يليه ميناء صلالة (عمان) في المركز الثاني، ثم ميناء خليفة (الإمارات) في المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء ميناء طنجة المتوسط (المغرب)، ثم في المركز الخامس ميناء كارتاخينا (كولومبيا).