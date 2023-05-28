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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 200 عارض.. ما تريد معرفته عن معرض زهور الربيع في دورته الـ90|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن معرض زهور الربيع من المعارض التاريخية في مصر، متابعًا أن هذا العام تمت إقامته  في المتحف الزراعي.

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن” اليوم الأحد، أنه تم إطلاق على معرض زهور الربيع لهذا العام اسم 100 مليون شجرة، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير وزراعة الأشجار، حيث يتم توفير الأشجار المثمرة والخشبية وأشجار الزينة  من خلال المعرض بأسعار التكلفة؛ وذلك للتوسع في الشكل الجمالي والحفاظ على البيئة الإضافة إلى الجانب الاقتصادي.
 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن المعرض يقدم أيضًا مستلزمات الإنتاج ويتميز المعرض بوجود تنوع كبير، حيث يوجد به 200 عارض بجانب وجود كتب إسترشادية وتوعوية ، مؤكدًا أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتسويق المنتجات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً على مدار 30 يوماً.
 


 

معرض زهور الربيع المتحف الزراعي محمد القرش 100 مليون شجرة توك شو صدى البلد

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