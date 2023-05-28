شاهد..نائب زعيم المعارضة يدلي بصوته .. وهذا ما قاله



أدلى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، النائب عن دائرة مرسين، علي ماهر بشاير ، بصوته في جولة الإعادة الثانية في الانتخابات الرئاسية بين رئيس الحزب، زعيم المعارضة كمال كليجيدار أوغلو، والرئيس التركي رجب طيب أرودوغان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ويعد نائب مرسين بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، من المنتقدين لحزب الرئيس التركي العدالة والتنمية.

وغير مرة هاجم سياسيات الحزب والحكومة.

وصوت قبل قليل نائب حزب شعب الجمهوري، في دائرة انتخابية في مرسين.

وذكرت الأنباء إنه صوت في صندوق الاقتراع في قرية سيفيريك يوجيلان في شانلي أورفا .

وقال بشاير في فيديو له :"لقد قمت بالتصويت في قرية سيفيريك يوجيلان. لا تدع أحد يشك فيك!.. لقد اتخذنا جميع التدابير من أجل سلامة صندوق الاقتراع".

تابع بشاير :"أصواتكم مؤتمنة من جانبنا . تعالوا وأدلوا بأصواتكم في صناديق الاقتراع".



تجري البلاد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بعدما لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50٪ من الأصوات في انتخابات 14 مايو.

يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ، 69 عامًا ، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في ما وصفه كثيرون بأنه أخطر معركة في حياة أردوغان السياسية وضربة قاتلة محتملة لحكمه الذي دام 20 عامًا.

لكن الجولة الأولى من التصويت - التي شهدت إقبالًا هائلاً بنسبة 86.2٪ - أثبتت أنها خيبة أمل للمعارضة ، حيث جاء كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا في المرتبة الثانية بنحو 5 نقاط مئوية.

ومع ذلك ، لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50٪ المطلوبة للفوز. ومع وجود أردوغان بنسبة 49.5٪ وكيليجدار أوغلو بنسبة 44.7٪ ، تم تحديد موعد جولة الإعادة بعد أسبوعين بعد التصويت الأول في 14 مايو، وحان الموعد اليوم .