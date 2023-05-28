عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الانتخابات التركية: إعلان النتائج لن يتأخر مثل الجولة الأولى

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، أن إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف ينار أن الهيئة تتجه لرفع الحظر عن نشر نتائج الانتخابات في وقت مبكر، موضحًا أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث"، حسب “روسيا اليوم”.

وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها.

ويتم السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وبداية من الساعة التاسعة مساء من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي.

وتجري اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ تركيا وذلك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

وتم تخصيص 600 ألف فرد أمن و73 مروحية و8 طائرات و61 مسيرة لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

فيما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية جولة الاعادة الانتخابات انتخابات تركيا الهيئة العليا للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

وزير الداخلية التركي: القوات على أهبة الاستعداد للمواجهة

ترشيحاتنا

بث مباشر| احتفالية الأوقاف بتدشين مبادرة اعرف قدر نبيك بمسجد الإمام الحسين

بسبب ردة الفعل| اختبار ثبات سوزوكي جيمني.. فيديو

هل هناك دليل على الثعبان الأقرع وعذاب القبر ؟..علي جمعة يصحح اعتقادا باطلاً

السيول تجتاح السعودية وتستمر لأيام.. تفاصيل

استياء فلسطيني من تدني ردود الفعل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 22 طلبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمه عند إفراغ حقيبته ..سائح يسير الجدل برسالة على صفحة فندق كوبي

دايخة ومصدعة.. احترسي هذه الأعراض تكشف الإصابة بأضرار العاصفة الترابية

ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية في الجونة .. صور

تبدأ بحموضة.. جمال شعبان يكشف سر وفاة السيدات أكثر من الرجال

فيديو

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ