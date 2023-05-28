رئيس هيئة الانتخابات التركية: إعلان النتائج لن يتأخر مثل الجولة الأولى

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، أن إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف ينار أن الهيئة تتجه لرفع الحظر عن نشر نتائج الانتخابات في وقت مبكر، موضحًا أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث"، حسب “روسيا اليوم”.

وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها.

ويتم السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وبداية من الساعة التاسعة مساء من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي.

وتجري اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ تركيا وذلك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

وتم تخصيص 600 ألف فرد أمن و73 مروحية و8 طائرات و61 مسيرة لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

فيما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.