سهلة وبسيطة.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول علي الرخصة.



شروط استخراج رخصة قيادة



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول علي رخصة قيادة تتضمن مايلي :-

- يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عام.

- ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

- يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.

- يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

- تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

- يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

- يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

المستندات المطلوبة استخراج رخصة قيادة

ولاستكمال الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل استخراج رخصة قيادة هو تجهيز بعض المستندات الهامة والتي تشمل مايلي

- يلزم على الراغب فى استخراج رخصة قيادة إحضار 4 صور شخصية.

- يلزم تقديم المؤهل الدراسى.

- وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة نموذج الاختبار العملى.

- نموذج الاختبار الشفوى.

- يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

- شهادة طبية لـ إثبات اللياقة البدنية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

عبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة الدخول لبوابة مصر الرقمية اختيار خدمات المرور.

- تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

- أنا إذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».

- اختيار أيقونة «دليل الخدمات».

- الضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».

- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة، وموافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يلزم أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة، ووجود شهادة براءة ذمة سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريحًا، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.