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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تجنب المخالفة المرورية.. شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

رخصة قيادة
رخصة قيادة

يقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج رخصة قيادة ملاكي لعام 2023، ومصاريف الترخيص وشروط الحصول علي رخصة القيادة الخاصة.

يبحث عدد كبير جدا من أصحاب السيارت، عن كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة للملاكي 2023، لعدم الوقوع في مخالفة مرورية بانتهاء الرخصة التي تؤدي إلى سحب الرخصة القديمة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

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شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2023


- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.

- يشترط ألا يكون المتقدم صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- يشترط تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً بعد موعد انتهاء مدتها السارية وهي 10 سنوات، وألا تكون هناك غرامة تأخير عند التجديد، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2023


- الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- إحضار نموذج 256 إلى المرور، للحصول علي الرخصة.

- إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، مع تقديم صورة منها.

- إحضار شهادة التخرج، مع تقديم صورة منها.

- استخراج طالب الرخصة.

- إحضار شهادة طبية للباطنة والنظر، ويتم اجرائها في وحدة المرور.

ـ فصيلة الدم، ويتم إجرائها في وحدة المرور.

- تقديم 4 صور شخصية 4 * 6 حديثة.

- تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة.

تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2023


- تكلف رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم 285 جنيها.

- يقدر رسم الضريبة بـ770 جنيه يتم دفعهم بالفيزا، لمدة ترخيص 10 سنوات + 30 نقدي كاش، شاملة رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة، ويقدر بـ6، 5 جنيه.

- رسم نموذج اختبار إشارات، ويقدر بـ 10 جنيهات.

- ملف وحافظة لرخصة القيادة، وتقدر بـ35 جنيها.

- يكلف طابع شرطة، 15 جنيها.

- سعر استمارة بيانات، 105 جنيهات.

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