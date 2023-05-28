عثمان ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

أكد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، رغبته في الاستمرار داخل جدران النادي الكتالوني لفترة طويلة.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن إدارة نادي برشلونة قدمت عرضا للفرنسي عثمان ديمبلي، لتجديد عقده حتى 2027.

وقال عثمان ديمبلي في تصريحات لشبكة “ Tele foot” الفرنسية:" أشعر أنني بحالة جيدة للغاية في برشلونة. آمل أن أصبح لاعبا عظيما جدا هنا".

وأضاف:" أشجع نادي برشلونة منذ الصغر، ودائما أنا من معجبين هذا النادي".

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني بنهاية الموسم القادم 2023-2024.

برشلونة يواجه ريال مايوركا:

في سياق آخر، يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

وحسم فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني، قبل 4 جولات من نهاية البطولة.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 8 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي مايوركا في المركز الحادي عشر برصيد برصيد 47 نقطة.